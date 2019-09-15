Son Dakika: Dolar fiyatları bugün ne kadar oldu? 16 Eylül 2019 güncel dolar ve euro fiyatları burada!

Döviz kurları ekonominin dengesi olarak kabul görüyor. Bu bakımdan dolar fiyatlarındaki son dakika değişiklikler vatandaşları yakından ilgilendiriyor. Döviz kurlarından özellikle dolar ve euro fiyatları oldukça fazla araştırılmakta. Bu bağlamda; dolar fiyatları ne kadar oldu? 16 Eylül güncel dolar ve euro fiyatları ne kadar?

DOLAR FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? 16 EYLÜL 2019

ALIŞ: 5,7162

SATIŞ: 5,7220

EURO FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? 16 EYLÜL 2019

ALIŞ: 6,3330

SATIŞ: 6,3411

GÜNCEL DOLAR-EURO FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ