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: bugün ne kadar oldu? 2019 güncel burada!

kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Güncel olarak araştırılan konular arasına giren piyasaların seyrine göre değişim göstermekte. Hem yatırım hem de kişisel ihtiyaçlara hizmet eden oldu? güncel burada!

Giriş Tarihi: 16.9.2019 01:56 Güncelleme Tarihi: 16.9.2019 01:56
Son Dakika: Dolar fiyatları bugün ne kadar oldu? 16 Eylül 2019 güncel dolar ve euro fiyatları burada!

Döviz kurları ekonominin dengesi olarak kabul görüyor. Bu bakımdan dolar fiyatlarındaki son dakika değişiklikler vatandaşları yakından ilgilendiriyor. Döviz kurlarından özellikle dolar ve euro fiyatları oldukça fazla araştırılmakta. Bu bağlamda; dolar fiyatları ne kadar oldu? 16 Eylül güncel dolar ve euro fiyatları ne kadar?

DOLAR FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? 16 EYLÜL 2019

ALIŞ: 5,7162

SATIŞ: 5,7220

EURO FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? 16 EYLÜL 2019

ALIŞ: 6,3330

SATIŞ: 6,3411

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Son Dakika: Dolar fiyatları bugün ne kadar oldu? 16 Eylül 2019 güncel dolar ve euro fiyatları burada!
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