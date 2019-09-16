1915 Çanakkale Köprüsü ayakları bağ krişi montajı yapılıyor

1915 Çanakkale Köprüsü'nün temeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2017'de atıldı. Çanakkale Boğazı'nda, Gelibolu'nun Sütlüce ve Lapseki'nin Şekerkaya mevkileri arasında inşa edilen köprünün, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yılını simgelemesi nedeniyle orta açıklığının 2023 metre olması planlanırken, bu açıklık, dünyanın en uzun kuleler arası açıklığa sahip asma köprüsü olması özelliği getiriyor. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün iki kıtadaki yakalarında, deniz içinde bulunan kule kesonları ise geçtiğimiz aylarda batırılmıştı. Çalışmalar kapsamında geçen Ağustos ayında da 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kule kesonları üzerine her biri 800 ton ağırlığında olan 4 kule bloğu yerleştirildi.

ÇANAKKALE BOĞAZI GEMİ GEÇİŞLERİNE KAPATILDI

Gelibolu Sütlüce mevkiindeki şantiye alanında işlemleri tamamlanan köprü ayakları bağ krişlerinin ilkinin de montajına bugün başlandı. Gelibolu yakasında deniz üzerindeki köprü ayağı arasına büyük bir vinç yardımıyla bağ krişi montajı yapıldı. Bu çalışma hassasiyet gerektirdiği ve gemilerin dalga yapması ihtimali nedeniyle de Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine çift yönlü olarak kapatıldı. Güney'den Kuzey'e saat 04.00'de kapanan boğaz 18.00'de açılacak, Kuzey'den Güney'e saat 06.00'da kapanan boğaz ise 20.00'de açılacak.

KÖPRÜ AYAKLARI 318 METRE OLACAK

Önümüzdeki günlerde Lapseki yakasındaki köprü ayağının bağ krişi montajı da yapıldıktan sonra, her biri 800 ton ağırlığındaki kule bloklarının üst üste konulması işlemi sürecek. Bu bloklar da önümüzdeki günlerde kule kesonları üzerine konacak ve ayaklar biraz daha yükselmiş olacak. Tüm blokların konulmasının ardından Türk bayrağının renklerini alacak olan 318 metrelik köprü kuleleri tamamlanacak. Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü günü olan 18 Mart'ı temsil eden 318 metre yüksekliğindeki kulelerin üst kısmı da, Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşı'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde olacak.

İNCELİKLİ TASARIM

1915 Çanakkale Köprüsü, tasarımındaki inceliklerle de dünyada bir ilk olmaya aday. Cumhuriyet'in 100'üncü kuruluş yıl dönümünü temsil eden 2023 metrelik orta açıklığıyla, tamamlandığında dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü ünvanına sahip olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kule bağlantıları ve bağlantı unsurları Türk bayrağının renkleri olan kırmızı-beyaza boyanacak. Her iki yakada 333 metre yüksekliğindeki kulelerin üst kısmı da Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde olacak. Köprünün 770'er metre yan açıklıklar ile birlikte toplam 3 bin 563 metre uzunluğunda olması planlanırken, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile toplam geçiş uzunluğu ise 4608 metre olacak. 2 x 3 trafik şeritli olacak köprünün, yaklaşık 45,06 metre genişlikte ve 3,5 metre yükseklikte olması öngörülüyor. Köprü tabliyesinin her iki tarafında bakım onarım amacıyla kullanılacak yürüme yolları olacak. Her iki kule temeli yaklaşık 40 metre derinlikte deniz tabanında konumlandırılacak ve çelik kule yüksekliği yaklaşık 318 metre olacak. Proje kapsamında 1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli ebatlarda menfez, 12 kavşak (devlet yolu üzerindeki kavşaklar dahil), 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek. 1915 Çanakkale Köprüsü, 18 Mart 2022'de tamamlanarak hizmete açılacak.

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