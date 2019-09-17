“Türkiye’de hükümet İslami Finans alanında adımlar attı”

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Fitch Ratings İslami Finans Küresel Müdürü Bashar Al-Natoor, "İslami Finans endüstrisinde 10 büyük ülke var. Bunlar Suudi Arabistan, BAE, Katar, Kuveyt, Umman ve Bahreyn'in yanı sıra Türkiye, Malezya, Endonezya ve Pakistan'dır" dedi. Bashar Al-Natoor, Endonezya ve Türkiye gibi yoğun Müslüman nüfusa sahip ülkelerde İslami Finans endüstrisinin hala düşük seviyelerde olduğuna dikkati çekti. Bunun arkasında birçok neden bulunduğuna işaret eden Al-Natoor, "Asıl sebep aslında İslami bankacılığa nispeten yakın zamanda bir giriş yapılmış olması. Tarihsel olarak bakarsanız, 1984'ten bu yana Türkiye'de bir tür İslami bankacılık olduğunu görebilirsiniz, ancak o zamanlar bu bankaların bir tanımı yoktu. Son dönemde ise Türkiye'de hükümet düzenlemeleri değiştirdi ve 2000'li yılların başlarında İslami bankacılığa yeni bir tanım getirdi. Yine de Türkiye'deki İslami bankacılık diğer ülkelere göre nispeten yeni" diye konuştu. Al-Natoor, son zamanlarda atılan adımlara karşın Türkiye'de İslami Finans alanında hala yapılması gereken birçok düzenleme bulunduğunu vurguladı. Bu alanda geliştirilmesi gereken birçok çerçeve olduğunu anlatan Al-Natoor, şunları söyledi: "En azından hükümet şimdi bunu geliştirmek için adımlar atıyor. Kamu katılım bankaları son adımlardan biri diye düşünüyorum, ancak düzenleyici tarafta yapılması gereken çok şey var. Yeterli ürün sunma ve yalnızca Türkiye'yi değil tüm İslami Finans'a girişi yapan ülkeleri ilgilendiren bir konu olan standartlaştırma gibi zorluklarınız var. İslami Finans endüstrisinin Türkiye'de karşılaştığı üç zorluğun doğru altyapı, ekosistem, farkındalık ve güven olduğunu düşünüyorum."