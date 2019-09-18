Oruç Reis Doğu Akdeniz’e geçecek

BUGÜN NELER OLDU

30Ağustos Zafer Bayramı'nda görev yaptığı Marmara Denizi'nden ayrılan ve ekipmanlarını tamamlamak üzere Antalya'ya inen ve 15 gündür Antalya Limanı'nda demirleyen Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi dün 16.00 sularında demir aldı. İlk olarak Antalya Körfezi'nde sismik araştırmalarda bulunacak olan Oruç Reis buradaki görevini tamamladıktan sonra ise Doğu Akdeniz'e inecek. Ataman ve Cengiz Han adlı iki gemi de Oruç Reis'e destek ve koruma için refakat ediyor. Oruç Reis, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in yakınen takip ettiği Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon yataklarını aramak ve çıkarmak üzere görevlendirilen Fatih ve Yavuz sondaj gemileri ile Barbaros Hayrettin Sismik Araştırma Gemisi'ne destek veriyor. Üst düzey kabiliyetlerle donatılan Oruç Reis'in Doğu Akdeniz'de yapacağı sismik tarama faaliyetlerinde ilk olarak 2 boyutlu (2B) tarama yöntemini kullanacağı, bu yöntemle daha fazla alanı aynı anda tarayabileceği öğrenildi. Oruç Reis bu tarama yönteminden sonra ise 3 boyutlu tarama çalışmasına geçerek önceden belirlenen ve olası petrol ve doğalgaz yataklarını daha detaylı tarayacağı kaydedildi.ABD, İngiltere, İsrail, Mısır ve Yunanistan'ın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin tek taraflı anlaşmaları dolayısıyla çalışmalar yürüttüğü Doğu Akdeniz'de Türkiye Fatih ve Yavuz sondaj gemileri ile varlığını sürdürüyor. Fatih gemisi, Kıbrıs adasının yaklaşık 80 kilometre batısındaki Finike 1 sahasında faaliyetlerine devam ediyor.