TÜRES'ten 100 milyarlık kahvaltı israfı iddiaları ile ilgili açıklama

İşte Ramazan Bingöl'ün israf iddiaları ile ilgili açıklaması:

SEKTÖRÜN BÜYÜKLÜĞÜ ZATEN 118 MİLYAR

Türkiye'de serpme kahvaltı kültürü yüzünden yılda 100 milyar TL'lik israf olduğu açıklandı. Sektörümüzü doğrudan ilgilendiren bu haberin analizini gelin hep birlikte yapalım. 2018 yılı yeme içme sektörünün büyüklüğü 95 milyar TL. Bu rakam 2019 yılında 118 milyar TL olarak öngörülüyor. Yeme içme sektörünün turizm gelirleri içerisindeki payı ise son 5 yılın ortalamasına göre %20. Otellerde sadece serpme kahvaltı değil açık büfeleri dahi ekleseniz böyle bir rakama ulaştığını söylememiz teknik olarak imkansız hale geliyor.

ELBETTE İSRAF VARDIR

Ayrıca işletmelerde her bütçeye uygun kahvaltı var. 15 TL'den başlar 300 TL'ye kadar değişkenlik gösterir. Serpme tercih etmeyen kahvaltı tabağı da alabilir. Tamamen arz talep meselesi. Bu demek değil ki serpme kahvaltılarda israf olmuyor. Tabi ki bizler bunun farkındayız ve bu israfın önüne geçmek için birçok çalışma yapıyoruz.

100 MİLYAR RAKAMINA NASIL ULAŞTINIZ?

TÜRES Genel Başkanı olarak sektörümüzdeki meslektaşlarıma örnek olabilme adına işletmelerimde hayvanat bahçeleri kurdum. İsrafı minimuma indirdim. Yine TÜRES olarak "Gıda Bankası" projemizle Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına proje dosyamızı sunduk. Ancak bu alanda israf var diyerek bir ticari faaliyeti sonlandıracaksak sadece serpme kahvaltıda değil sektörümüzün tüm konseptlerinde maalesef israf var. Ekonomimizin can damarlarından biri olan, 2 milyon insanın istihdam edildiği ve yüzlerce tedarik kalemi olan sektörümüze maalesef önü arkası düşünülmeden, yanlış bilgilerle zarar veriliyor. Ben bu bilgiyi basınla paylaşan Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA)'ya şu soruyu sormak istiyorum. 100 milyar TL rakamına nasıl ulaştınız?