Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > 20 yıllığına kıralama ımkânı

20 yıllığına kıralama ımkânı

Giriş Tarihi: 23.9.2019
20 yıllığına kıralama ımkânı
BAKANLIK tarafından geçen ay başlatılan yeni bir projeyle de Hazine taşınmazları üzerinde seracılık dahil tarımsal üretimde bulunmak isteyen tarımsal amaçlı kooperatifler, tarım satış kooperatifleri ve tarımsal üretici birlikleri ile bunların üst kuruluşlarına taşınmazın emlak vergi değerinin yüzde biri üzerinden 20 yıla kadar kiralama imkânı getirildi. Başta ceviz, badem olmak üzere ağaçlandırma ve tıbbı, aromatik ve süs bitkileri yetiştiriciliği ile hayvancılık amaçlı kiralanmak üzere Bakanlık tarafından 2023 yılına kadar 200 milyon metrekare Hazine taşınmazı ilana çıkarılacak
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
20 yıllığına kıralama ımkânı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN