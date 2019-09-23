20 yıllığına kıralama ımkânı

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BAKANLIK tarafından geçen ay başlatılan yeni bir projeyle de Hazine taşınmazları üzerinde seracılık dahil tarımsal üretimde bulunmak isteyen tarımsal amaçlı kooperatifler, tarım satış kooperatifleri ve tarımsal üretici birlikleri ile bunların üst kuruluşlarına taşınmazın emlak vergi değerinin yüzde biri üzerinden 20 yıla kadar kiralama imkânı getirildi. Başta ceviz, badem olmak üzere ağaçlandırma ve tıbbı, aromatik ve süs bitkileri yetiştiriciliği ile hayvancılık amaçlı kiralanmak üzere Bakanlık tarafından 2023 yılına kadar 200 milyon metrekare Hazine taşınmazı ilana çıkarılacak