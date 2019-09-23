Thomas Cook iflas etti! Seyahat ve havayolu şirketi İngiliz tur operatörü Thomas Cook battı!

Dünyaca ünlü seyahat acentası ve havayolu şirketi Thomas Cook resmen iflas ettiğini duyurdu. İngiliz Sivil Havacılık Kurumu (CAA) şirketin ticari faaliyetlerine son verdiğini duyururken binlerce müşterisinin de ortada kaldığını belirtti. Bunların yanı sıra Thomas Cook şirketinin batmasıyla birlikte 9 bini İngiltere olmak üzere 22 bin kişinin işlerini kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldığı da ayrıca belirtildi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson tatilcilere yardımcı olunması için her türlü desteğin verileceğini belirtti. Peki Thomas Cook şirketi neden iflas etti? İşte tüm detaylı bilgiler…

THOMAS COOK ŞİRKETİ İFLAS ETTİ? THOMAS COOK NEDEN BATTI?

178 yıllık şirketin batışı, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok yere, Thomas Cook ile tatile giden İngiliz vatandaşlarının ülkeye geri getirilmesi için, barış dönemlerindeki en büyük geri dönüş operasyonlarından birini başlattı.

"Operation Matterhorn" adı verilen operasyonla 150 binden fazla İngiliz tatilcinin ülkelerine geri getirilmesi amaçlanıyor. Dünden itibaren tatil noktalarına boş uçaklar gönderilmeye başlanmıştı.

Thomas Cook'un Genel Müdürü Peter Fankhauser, şirketin batışının "büyük üzüntü yarattığını" söyledi. Tur operatörünün batışıyla, 9 bini İngiltere olmak üzere, 22 bin kişi işlerini kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldı.

CAA'den yapılan açıklamada "Thomas Cook ile yapılan, uçuşlar ve oteller de dahil tüm rezervasyonlar iptal edildi. Bu kadar uzun bir tarihe sahip bir şirketin faaliyetlerin son vermesi müşterileri ve çalışanları için üzücü ve düşüncelerimiz bu haberden etkilenenlerle birlikte" denili.

Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, şirketin batışının "çalışanları ve tatilciler için üzücü bir haber olduğunu" söylerken, tatilcilere insanları evlerine getirmekle görevli şirket çalışanlarına anlayışlı davranma" çağrısı yaptı.