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Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden fırsatı

Vakıflar Genel Müdürlüğü her yıl olduğu gibi bu yıl da; ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine veriyor.

Giriş Tarihi: 24.9.2019 10:36
Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden burs fırsatı

İhtiyacı olan öğrenciler için her ay burs almak, büyük bir rahatlık. Öğrenciler burs sayesinde ay içerisinde hem ekonomik anlamda zorlanmıyor hem de kendini sadece derslerine veriyor.

VAKIFLAR'DAN BURS İMKANI

Her yıl eylül-ekim aylarında burs veren kurumlar başvurularını açıp, öğrencilerden talepleri topluyor. Türkiye'de yıllardır burs dağıtan köklü kurumlardan biri de Vakıflar Genel Müdürlüğü. Vakıflar, sadece üniversite öğrencileri için değil; ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine de burs imkanı sağlıyor.

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Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden burs fırsatı
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