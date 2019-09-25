Aydın Doğan, Hilton Bosphorus’u satışa çıkardı

BUGÜN NELER OLDU

2005'temülkiyeti Emekli Sandığı'na ait olan, Türkiye'nin ilk 5 yıldızlı oteli konumundaki Hilton'u Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan 255.5 milyon dolara satın alan iş insanı Aydın Doğan, oteli satışa çıkardı. Konumu itibariyle yerli ve yabancı yatırımcıların büyük ilgi gösterdiği 62 bin 337 metrekarelik alana kurulu Hilton İstanbul Bosphorus Oteli için Doğan'ın, satın alım bedelinin çok üstünde bir rakam istediği konuşuluyor. Nişantaşı ve Taksim'e yürüme mesafesinde, İstanbul Boğazı ve Tarihi Yarımada manzaralı otelin bahçesindeki bin 56 ağacı kesip yerine AVM, villa ve otel yapmak için rapor düzenleten Doğan'ın yatırım planı daha önce Anıtlar Kurulu tarafından engellenmişti.