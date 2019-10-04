Güncel kredi faiz oranları ne kadar? 2019 Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası ihtiyaç- taşıt - konut kredisi faiz oranı ne kadar oldu?

Kamu bankalarının ardından özel bankalarda da kredi faiz oranları düşüşe geçti. Vatandaşlar kredi kullanarak ihtiyaç - taşıt - konut almak için bankaların faiz oranlarını araştırmaya devam ediyor. Bilindiği üzere güncel olarak açıklanan kredi faiz oranları emlak piyasasını da hareketlendirmişti. Uygun faiz indirimlerinden yararlanmak için Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası kredileri düşüşe geçmişti. Merkez Bankası'nın aldığı faiz indirimi kararı sonrası konut kredilerine vatandaşlar yoğun ilgi göstermeyi sürdürüyor. İşte Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranlarında son durum!

KREDİ FAİZ ORANLARI 2019! GÜNCEL İHTİYAÇ, TAŞIT VE KONUT KREDİLERİ FAİZ ORANLARI NE KADAR?

Kredi faiz oranlarında indirime giden bankaları ve güncel gelişmeleri bu başlık altından bakabilirsiniz.

Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası Halkbank ve diğer pek çok bankanın kredi faiz oranları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Sabah.com.tr olarak detayları sizler için haberimizde derledik.