FinTek denilince akla İstanbul gelecek

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi, İstanbul'u finansal teknoloji sektörünün merkezi yapmayı hedefliyor. İstanbul Finans Merkezi'nin (İFM) finansal teknolojiler (FinTek) ve katılım finansmanı alanlarında söz sahibi olması için çalışan Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, İstanbul'un hem FinTek hem de katılım finansmanı enstüramanlarında dünyanın en önde gelen finans merkezlerinden biri olmasını istediklerini söyledi.Prof. Dr. Aşan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarının bu yönde olduğunu belirterek, "Tüm mevzuat çalışmaları, piyasa düzenlemeleri, finansal ürün geliştirme faaliyetleri ve teşvik önerileri bu talimat doğrultusunda hazırlanıyor" dedi. SABAH'ın sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Aşan, İFM eylem planının ana unsurlarından birinin katılım finansmanı olduğu ve yeni finansal teknolojilerin üretildiği bir finans merkezi kurgulamak üzere hayata geçirildiğini belirtti. Prof. Dr. Aşan, "İFM, bitiminden 5 yıl sonra yetmeyecek, ikinci etap için arsa arayışlarımıza başlamamız sürpriz olmaz" dedi.Aslında, İFM'nin inşaat kısmı, bu projenin en kolay bölümü. Asıl önemli olan, İstanbul'un ruhunu yansıtacak finansal mimariyi kurgulamak. Finansal teknolojiler ya da katılım finansmanı denilince akla ilk gelen merkezlerden birisinin İstanbul olmasını istiyoruz. Ayrıca, katılım finansmanı en geniş tanımıyla, şu anda yaşanan küresel finansal sistem krizlerine ciddi bir çözüm olabilir.Dünya, bundan 10 yıl sonra, sürdürülemeyeceği artık belli olan bu küresel finansal sisteminin yerine, katılım finansmanı gibi modellerin daha yaygın kullanıldığı bir sisteme dönüşecek. İnsanlar, neye yatıım yaptıklarını bilmedimleri, risklerini kestiremedikleri yapay finansal ürünler yerine varlığa dayalı seçenekleri tercih edecek. Katılım finansmanı varlığa dayalı yapısı ile paradigma değişimi getiriyor. Bu değişimin öncülüğünü yapmamız lazım. Cumhurbaşkanımız da bu yönde mesajlarını vermişti.Biz FinTek ve katılım finansmanında yabancıları bekliyoruz. Ama aynı zamanda da azami seviyede yerli insan kaynağı kullanmalarını da istiyoruz. Yabancı şirketlerde, yerli FinTek firmalarının gelişmesini sağlayacak. Onları dünyaya açacak kalitede şirketlerin gelmesi lazım. Katılım finansmanını da bankacılık sektörünün baskın olması nedeniyle istiyoruz. Finansal sistemin tamamını bankacılık sektörü oluşturuyorsa bu sıkıntı yaratır. Bugüne kadar başka seçenek sunulmamış. insanların önüne hem ikna edici hem de benzer ölçüde garanti verebilecek bankacılıktan başka seçenekler getirmemiz gerekiyor.Halka arz ve sermaye piyasalarını geliştirme çalışmalarını son yaşadığımız hain darbe girişimi gibi olumsuz etkileyen konular oldu. Belki birkaç da başarısız halka arz girişimi yaşandı. Bu da çalışmaları yavaşlatmıştı. Ama bu süreci atlatıyoruz. Halka arzlarla ilgili birtakım farklı teşvik ve düzenleme mekanizmaları tasarlanabilir. Çünkü sermaye piyasaları büyüyemediği zaman, bankaların piyasayı domine etmesi doğal bir sonuç olarak ortaya çıkıyor. Türkiye'de de bankalar domine eder durumda. Halka arzlar konusunda ben 2020'den çok ümitliyim. 2021 yılının daha da iyi olacağı kanaatindeyim. Halka arzların teşvik edilmesi için geçmişten gelen sürekli bir çalışma var. Sermaye piyasası ile ilgili çalışmaların da yakın dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmesi planlanıyor.