Son Dakika haberi: Altın fiyatları düşüyor! 7 Ekim gram, çeyrek, yarım altın ne kadar? İşte güncel fiyatlar

Altın fiyatları son dakika düşüşüyle gündeme geldi. Özellikle döviz kurlarındaki hareketlilik nedeniyle yatırım yapmak isteyenler altın fiyatları için son dakika gelişmelerini takip etmeye devam ediyor. Analistler, ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin ons fiyatını etkileyen temel faktör olmaya devam ettiğini belirtiyor yetkililerden gelen açıklamalar ile ons fiyatının düşüş eğiliminin sürdürdüğü belirtildi. Peki, 7 Eylül altın fiyatları ne kadar olacak? İşte 7 Ekim güncel Yarım, gram, çeyrek altın fiyatları!

CANLI ALTIN FİYATLARI! 7 EKİM

Dün, dolar/TL ve ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram, günü yüzde 2,0 azalışla 267,4 liradan tamamlamıştı. Peki, 7 Ekim altın fiyatları ne kadar? Haberimizin devamından canlı takip edebilirsiniz…