Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > Son Dakika haberi: Altın fiyatları düşüyor! 7 Ekim gram, çeyrek, yarım altın ne kadar? İşte güncel fiyatlar

haberi: Altın fiyatları düşüyor! 7 Ekim gram, çeyrek, yarım ? İşte güncel fiyatlar

Türkiye'deki en kıymetli yatırım çeşitlerinden olan gelişmesi yaşandı. Dolardaki güçlü seyrin etkisi ile sekiz haftanın en düşük seviyesine geriledi. Döviz kurlarındaki hareketlilik nedeniyle yatırım yapmak isteyen binlerce vatandaş "Altın fiyatları ne kadar?" araştırması yapıyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte son dakika 7 Ekim gram, tam, fiyatları!

Giriş Tarihi: 7.10.2019 02:20 Güncelleme Tarihi: 7.10.2019 02:20
Son Dakika haberi: Altın fiyatları düşüyor! 7 Ekim gram, çeyrek, yarım altın ne kadar? İşte güncel fiyatlar

Altın fiyatları düşüşüyle gündeme geldi. Özellikle döviz kurlarındaki hareketlilik nedeniyle yatırım yapmak isteyenler altın fiyatları için son dakika gelişmelerini takip etmeye devam ediyor. Analistler, ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin ons fiyatını etkileyen temel faktör olmaya devam ettiğini belirtiyor yetkililerden gelen açıklamalar ile ons fiyatının düşüş eğiliminin sürdürdüğü belirtildi. Peki, 7 Eylül altın fiyatları ne kadar olacak? İşte 7 Ekim güncel Yarım, gram, fiyatları!

CANLI ALTIN FİYATLARI! 7 EKİM

Dün, dolar/TL ve ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram, günü yüzde 2,0 azalışla 267,4 liradan tamamlamıştı. Peki, ne kadar? Haberimizin devamından canlı takip edebilirsiniz…

piyasalar
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika haberi: Altın fiyatları düşüyor! 7 Ekim gram, çeyrek, yarım altın ne kadar? İşte güncel fiyatlar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN