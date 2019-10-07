Sırbıstan’a yatırım çıkarması

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Erdoğan'ın bir dostluk ve barış projesi olarak nitelediği ve Türkiye'nin bu ülkedeki en büyük projesi olan Belgrad- Saraybosna Otoyolu'nun Sremska Raca-Kuzmin bölümünün temeli Erdoğan ve Vucic tarafından atılacak. Erdoğan, ayrıca ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkarma hedefi doğrultusunda Türk ve Sırp işadamlarına yatırım çağrısı yapacak. Ekim ayında yoğun bir diplomasi çalışması yapacak olan Erdoğan'ın ilk durağı Sırbistan olacak. Erdoğan, bugün başkent Belgrad'da Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir araya gelecek. Erdoğan'ın 2 yıl önceki Sırbistan ziyaretinde dile getirdiği Belgrad- Saraybosna Otoyolu'nda önemli bir adım da bu ziyarette atılacak.

Başkan Erdoğan'dan Ankara'da önemli açıklamalar





DOSTLUK PROJESİ

Erdoğan'ın 'barış ve dostluk' projesi olarak nitelendirdiği ve Türk firması Taşyapı tarafından yapımı üstlenen otoyolun Sremska Raca-Kuzmin bölümünün inşaatına da bu ziyaret sırasında başlanılacak. Bir köprüyü de içeren bu bölüm, kuzey hattından Sırbistan'ı Bosna- Hersek'e bağlayacak. Proje, Türkiye'nin Sırbistan'daki en önemli ve büyük projesi olacak. Novi Pazar-Tutin karayolunun ıslahı projesine de yine bu ziyaret sırasında start alacak. Erdoğan'ın ziyareti sırasında Türkiye-Sırbistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) toplantısının ikincisi de gerçekleştirilecek. Son dönemde gelişen ilişkilerle 1.2 milyar dolara çıkan ticaret hacmini 5 milyar dolar hedefine ulaştırmak için atılacak adımlar ele alınacak. Erdoğan ve Vucic, ziyaret kapsamında düzenlenecek İş Forumu'nda Türk ve Sırp işadamlarına yatırım çağrısı yapacak. Ziyaret sırasında Erdoğan'ın 2017 yılında yaptığı ziyaretin ardından faaliyete geçen veya tesislerini büyüten altı fabrikanın açılışı, bir fabrikanın ise temel atma töreni gerçekleştirilecek. Ziyaretin ekonomi gibi siyaset ajandası da yoğun. Erdoğan ve Vucic'in ikili ilişkilerin yanı sıra başta Türkiye'nin AB üyelik süreci, Balkanlar'daki durum, mülteci sorunu gibi meseleleri ele alması bekleniyor. Ziyaret sırasında, Türkiye, Bosna- Hersek ve Sırbistan Üçlü Liderler Zirvesi de gerçekleştirilecek. 8 Ekim'de yapılacak zirveye Bosna-Hersek Cumhurbaşkanlığı Konseyi üyeleri de katılacak.



KALE AÇILACAK

Erdoğan'ın ziyareti sırasında TİKA'nın restore ettiği eski bir Osmanlı kalesi olan Ram Kalesi ve Sjenica'daki Valide Sultan Camii'nin açılışı, Yeni Pazar'daki Mahkeme Binası'nın da açılışı yapılacak. Açılışlar, Belgrad- Saraybosna otoyolunun temel atma töreni sırasında video-konferans yöntemiyle devreye sokulacak.



YEDİNCİ FABRİKANIN TEMELİ ATILACAK

ZIYARETIN en önemli ayağının Belgrad- Saraybosna Otoyol Projesi'nin temel atma töreni olduğunu dile getiren Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç, "Proje, Sremska Raca-Kuzmin bölümünde bir köprü inşaatını da içeriyor. Bunun temel atma töreni de yine Sayın Cumhurbaşkanımızın buradaki ziyareti sırasında yapılacak" diye konuştu. Bilgiç, "Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bundan tam iki yıl önce, yine ekim ayında Sırbistan'a resmi bir ziyarette bulunmuştu. Bu yıl da 7-8 Ekim tarihlerinde Sırbistan'a resmi bir ziyarette bulunacak. Erdoğan'ın ziyareti ekonomik ve ticari anlamda büyük önem taşıyor. 2011'de 1 milyon dolar olan Sırbistan'a yönelik yatırımımız, bugün 200 milyon doları aşmış durumda. Çok sayıda fabrikamız burada çalışıyor. Bunların bir kısmını da Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyareti sırasında açacağız. Altı tane fabrikamızın açılışı yapılacak, yedincinin ise temel atma töreni gerçekleştirilecek" dedi.



UZUN VADELİ HEDEF 10 MİLYAR DOLAR

CUMHURBAŞKANI Erdoğan'ın Sırbistan'a gerçekleştireceği resmi ziyarette, bu ülkeye yapılacak yatırımlar ve karşılıklı ticaretin iyileştirilmesi gündemde olacak. Sırbistan ile Türkiye arasında ticaret ve yatırım ilişkilerinin geliştirilmesi için başta tekstil, otomotiv, tarım, gıda, inşaat ve turizm olmak üzere pek çok alanda önemli fırsatlar bulunuyor. Türkiye, 2014-2018 yıllarında Sırbistan'a 3.2 milyar dolarlık ihracat yaptı. Bu ülkeden 1.5 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirildi. DEİK Türkiye-Sırbistan İş Konseyi Başkanı Bayram Akgül, "Sırbistan ile STA'mızın güncellenmesiyle birlikte kısa vadede 2, orta vadede 5, uzun vadede 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefliyoruz. Sırbistan- Bosna Hersek arasındaki otoyolun tamamlanmasıyla iki ülkeye mal taşımacılığı daha rahat olacak ve yatırımcılar daha fazla noktaya ulaşabilecek" diye konuştu.



TÜRK YATIRIMI 200 MİLYON DOLARI AŞTI

TÜRKİYE ile Sırbistan arasında son yıllarda ticari ve ekonomik ilişkilerde ciddi bir artış kat edildi. Sırbistan'daki 2011 yılında sadece 1 milyon dolar olan Türk yatırımı, şu an 200 milyon doları aştı. Türk şirketleri yaklaşık 10 bin kişiye istihdam sağlıyor. Sırbistan'da halen irili ufaklı 800'ün üzerinde kayıtlı Türk şirketi bulunuyor.



EMİNE ERDOĞAN'DAN SOKULLU ÇEŞMESİ AÇILIŞI

ERDOĞAN'IN eşi Emine Erdoğan da ziyaret sırasında TİKA'nın restore ettiği Belgrad Kalesi'ndeki Sokullu Mehmet Paşa Çeşmesi ve Küçük Merdivenlerin açılışını yapacak. Emine Erdoğan, tüm dünyadaki Türk misyonları arasında ilk kez sıfır atık projesini hayata geçiren Belgrad Büyükelçiliği'nde Sırp Çevre Bakanı ile buluşacak.