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ve milli para kullanımını artıracak

Giriş Tarihi: 9.10.2019
Rusya ve Türkiye milli para kullanımını artıracak
Rusya Maliye Bakanlığı, Türkiye ile ulusal para birimleriyle ticaret konusunda anlaşma imzalandığını açıkladı. Rusya Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye ile Rusya arasındaki ticarette ulusal para birimlerinin kullanımına yönelik 4 Ekim'de anlaşma imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Rusya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Anton Siluanov arasında imzalanan anlaşmayla iki ülke arasındaki ticarette kademeli olarak ruble ve lira kullanımının artırılacağı kaydedildi. Anlaşmayla uygun mali piyasa altyapısının oluşturulacağı belirtilen açıklamada, iki ülke para birimlerinin ticari kurumlar nezdindeki cazibesinin de artırılacağına işaret edildi.
Açıklamada, anlaşma sayesinde Türk bankalarının Rusya'nın SWIFT alternatifi SPFS'ye (Mali Mesajlaşma Sistemi) bağlantısının ve Rus MIR kartının Türkiye'de kullanımının genişletileceği bilgisine yer verildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak dün Halkbank'ın Sırbistan'daki iştirakini ziyaret etti. Albayrak, "Sırbistan'da her geçen gün hizmetlerini artıran ve büyüyen bankamızı ziyaret ettik" açıklaması yaptı.
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Rusya ve Türkiye milli para kullanımını artıracak
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