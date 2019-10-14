Konut stokunun üçte biri defolu

BUGÜN NELER OLDU

Konut sektöründe yaşanan durgunlukla ilgili Özak GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık'tan çarpıcı bir değerlendirme geldi. Akbalık, ulaşımın olmadığı ve plansız yapılan konutların stoku şişirdiğini belirterek, "30 metrekare salon, 35 metrekare ebeveyn odası ya da 7-8 metrekare ebeveyn odası yapıyor. Ulaşımın olmadığı yere ev dikiyor. Bu evler satılamaz, bunlar defolu ürünler. Yıllardır bu şekilde yapılıp satılamayan konutlar stok oluşturuyor. Biz tekstilciyiz, yaptığımız ürünlerin defolusu çıkıyor. Biz bunları ikinci kalite olarak üçte bir fiyatına satıyoruz. Bu evler de ikinci kalite. Kimse bu şekilde ayıklamadığı için stok çok büyükmüş gibi gözüküyor. Aslında stoku analiz ettiğinizde stokun üçte biri defolu ürün diyebiliriz" dedi.SABAH'a konuşan Ahmet Akbalık, konut stokunun iyi analiz edilmesi gerektiğini belirterek, "Doğru projelendirilmiş, doğru yerlerde olan nitelikli ürünler de satışlar devam ediyor. Konut satarken artık tek başına konut değil, çevresini de satıyorsunuz. Bu yüzden çevredeki parametreleri doğru oluşturmanız gerekiyor" diye konuştu. Akbalık, Türkiye'de satsa da satmasa da, finansman bulsa da bulmasa da proje yapılmasını da eleştirdi.Türkiye'de markalı konut yapıp satanların oranının yüzde 12-15 civarında olduğunu hatırlatan Akbalık, "Sektörün geriye kalanını isimsiz müteahhitler oluşturuyor. Bugün Türkiye'de konut yapmak isteyen çok rahat bir şekilde sektöre girebiliyor. Bakanlık, müteahhitleri kategorilere ayırdığı kanun ile herkesin sektöre girmesini kontrol altına alacak. Sadece parası olan ya da sadece bu işi bilen sektöre giremeyecek. Para, piyasa bilgisi, bu işi yapma ehliyeti ve diğer kriterleri bir arada bulunduran insanların bu işi yapması gerekiyor" diye konuştu. Hollanda örneği veren Akbalık, bir konut projesi yapılacağı zaman fizibilitesinin çok iyi irdelendiğini, devletin 'arsa varsa ilk önce finansmanı getir' dediğini aktardı.Büyükyalı Projesi'nde evlerin yüzde 40'ının satıldığını söyleyen Akbalık, "Ev alanların yüzde 98'i ise yaşamak için aldı. Büyükyalı'nın bu başarısı tesadüf değil. Büyükyalı'yı hayata geçirmeden önce bazı araştırmalar yaptık. Farklı meslek grubundan yaklaşık 40 ismi aynı çatı altında buluşturduk ve arama konferansı gerçekleştirdik" dedi.Büyükyalı Bulvar'da gastronomi-eğlence konseptini hayata geçirdiklerini anlatan Akbalık, "Büyükyalı Bulvar, kendine has tarzlarıyla Türk ve dünya mutfağının en lezzetli yemeklerini sunan seçkin restoran ve kafeleri, ödüllü şefleri, organik pazarı ve gurme marketiyle gastronomi dünyasının yeni ve değişmez merkezi olacak"dedi.