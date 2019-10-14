Tahincioğlu’ndan 180 aya 0.79 vade

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Türkiye'de gayrimenkul sektörünün önde gelen isimlerinden Tahincioğlu projelerinden konut almak isteyen yatırımcılar için yeni bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında; yatırımcılar Nidapark Küçükyalı ve Nidapark İstinye projelerinde 180 ay vade, 0.79 faiz oranı ile ödeme imkânı sağlıyor. Konut kredi faizlerindeki düşüşe paralel olarak gayrimenkul sektöründe de önemli bir ivme yakalandığına dikkat çeken Tahincioğlu Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu, "Konut faizlerinde yüzde 1'in altındaki seyre biz de Tahincioğlu olarak destek vermek istedik. Bu nedenle yeni bir kampanya başlattık. Projelerimizden mülk sahibi olmak isteyenler için 180 ay vade ve 0.79 faiz oranı sunuyoruz. Kampanya kapsamında sunulan uygun ödeme koşullarının sektörde yeni bir ivme yaratacağına inanıyorum" dedi.Kasıma kadar geçerli kampanyada, Nidapark Küçükyalı projesinde yüzde 10 peşinata banka kredisiz 60 aya 0 faiz veya 1.000.000 TL'ye kadar 180 ay 0.79 faiz ile konut sahibi olunabiliyor. Nidapark İstinye'den ev almak isteyen yatırımcılara ise yüzde 40 peşinat ile banka kredisiz 60 ay 0 faiz veya 1.000.000 TL'ye kadar 180 ay vadede 0.79 faiz fırsatı sunuluyor.