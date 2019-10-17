Plastik geri dönüşümünde 2030 hedefi 4,3 milyon ton

Gülsün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sektörün üretim ve istihdam kapasitesi bakımından ülke ekonomisi için önemine dikkati çekti.

Sektörde faaliyet gösteren lisanslı işletme sayısının bin 39 olduğunu ifade eden Gülsün, bu işletmelerin 350 binden fazla kişiye istihdam sağladığını bildirdi.

Plastik sektörünün üretim kapasitesinin bugün itibariyle 850 bin ton civarında olduğunu dile getiren Gülsün, "Sektörümüz mevcut büyümesini sürdürürse bu rakam 2030 yılında 4,3 milyon tona ulaşacak. Önümüzdeki 10 yılda 5 Petkim kadar üretim yapma potansiyeli sunan sektörün ülkemiz için hayati öneme sahip olduğu bir gerçektir." diye konuştu.

1 BİRİMLİK İTHALATA KARŞILIK 7 BİRİMLİK İHRACAT

Plastik hurda ithalatı ve bunlardan elde edilen ürün ihracatına ilişkin bilgi veren Gülsün, her 1 birimlik hurda ithalatına karşılık 7 birimlik ihracat yapıldığını söyledi.

Bu çerçevede sektörün geçen yıl 436 bin ton ithal hurda için 116 milyon dolar ödediğini belirten Gülsün, "Bu hurdanın önemli bir bölümü yurt içinde plastik ham maddeye ve sonrasında mamule dönüştürülerek ihraç edilmiş ve yaklaşık 770 milyon dolar döviz geliri elde edilmiştir." dedi.

Gülsün, Türkiye'de ambalaj atıklarının büyük kısmının sokaklardan ve kayıt dışı olarak toplandığını, yeterli işçilik görmediğini ve cinsine göre tasnif edilmediğini, oluşan ham madde açığının hurda ithalatıyla karşılandığını ifade etti.

SIFIR ATIK PROJESİ

Sıfır Atık Projesi'ne de değinen Gülsün, "Proje yaygınlaştıkça yurt içindeki geri dönüştürülebilir atığın miktarı, kalitesi ve sürdürülebilirliği de artacak." diye konuştu.

Küresel ölçekte yıllık plastik tüketiminin 370 milyon ton olduğunu ve bu rakamın 2050'de 1 milyar tonu geçmesinin beklendiğini dile getiren Gülsün, "Bugün emekleme aşamasında olan küresel geri dönüşüm sektörünün ise 2050'de talebin yaklaşık yüzde 60'ını karşılayacağı öngörülmektedir." ifadesini kullandı.

Gülsün, Güney Kore, Çekya, Bulgaristan, Romanya, Makedonya, Sırbistan, Avustralya ve ABD gibi ülkelerde sektör yatırımlarının son yıllarda hız kazandığını kaydederek, "Türkiye'de de sektörün büyümesi bu ülkelere benzer bir eğilim gösteriyor. Büyüme devam ederse 2030'da plastik ham madde ithalatından kaynaklı cari açığımızı yüzde 35,1 azaltacağız." dedi.