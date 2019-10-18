Açılış tarihi belli oldu... Türkiye'nin en büyüğü olacak

Atatürk Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, Türkiye'nin 2023 vizyon projelerinden olmasının yanı sıra Avrupa'nın ikinci, Türkiye'nin ise en büyük çaplı ve ilk kırmızı ötesi teleskobuna sahip olacak DAG'ın hizmete girmesi için yürütülen çalışmaların tüm hızıyla devam ettiği belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, DAG'ın bilim dünyası açısından büyük önem taşıdığını belirtti.
Testlerin başarılı geçtiğini bildiren Yeşilyaprak, şunları aktardı:
"DAG'ın özellikle teleskop test programı ve süreci, hafta sonları dahil her gün 08.00 ile 23.00 saatleri arasında Lecco'da bulunan tesislerde Atatürk Üniversitesi bünyesindeki ATASAM ve DAG teknik ekibi ile AMOS (Belçika) ve EIE (İtalya) teknik ekiplerince gerçekleştiriliyor. Testlerde, malzeme, mekanik, elektrik, elektronik, hareket, titreşim, alıcı, yazılım, kontrol sistemi, takip, ısı gibi fonksiyon ve performans testleri farklı senaryolar ve opsiyonlarla defalarca hassas bir şekilde ölçülüyor. Teleskop, testlerin ardından bulunduğu fabrikadan sökülüp özenle paketlenerek Erzurum'a getirilecektir."