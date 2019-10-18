Açılış tarihi belli oldu... Türkiye'nin en büyüğü olacak

Atatürk Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, Türkiye'nin 2023 vizyon projelerinden olmasının yanı sıra Avrupa'nın ikinci, Türkiye'nin ise en büyük çaplı ve ilk kırmızı ötesi teleskobuna sahip olacak DAG'ın hizmete girmesi için yürütülen çalışmaların tüm hızıyla devam ettiği belirtildi.





Üniversite heyetinin DAG'da kullanılacak teleskobun son testlerinin yapıldığını İtalya'nın Lecco kentine gittiği aktarılan açıklamada, teleskobun testlerinin başarılı geçtiği ve 26 Ekim'de tamamlanacağı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, DAG'ın bilim dünyası açısından büyük önem taşıdığını belirtti.





"Üniversite heyeti, test ve çalışmaları yerinde görmek için İtalya'ya gitti ve bizlere sürekli bilgi paylaşımında bulundu. DAG üniversite sınırlarının çok ötesinde bir projedir. Kurulacak ulusal ve uluslararası ortaklıklarla çalışma alanımızı genişleteceğiz. DAG şimdiden cazibe merkezi haline geldi. Şu an birçok kurum ve kuruluş ortak çalışmalar yapmak üzere kapımızı çalıyor. Testlerin ardından en kısa zamanda teleskobumuzu da gözlemevine monte ederek ilk ışığı alacağız."ATASAM Müdürü ve DAG Proje Yürütücüsü Doç. Dr. Cahit Yeşilyaprak ise DAG'ın üniversitenin öncelikli alanlarından olduğunu ve teleskobun testleri için İtalya'da bulunduğunu ifade etti.

Testlerin başarılı geçtiğini bildiren Yeşilyaprak, şunları aktardı:

"DAG'ın özellikle teleskop test programı ve süreci, hafta sonları dahil her gün 08.00 ile 23.00 saatleri arasında Lecco'da bulunan tesislerde Atatürk Üniversitesi bünyesindeki ATASAM ve DAG teknik ekibi ile AMOS (Belçika) ve EIE (İtalya) teknik ekiplerince gerçekleştiriliyor. Testlerde, malzeme, mekanik, elektrik, elektronik, hareket, titreşim, alıcı, yazılım, kontrol sistemi, takip, ısı gibi fonksiyon ve performans testleri farklı senaryolar ve opsiyonlarla defalarca hassas bir şekilde ölçülüyor. Teleskop, testlerin ardından bulunduğu fabrikadan sökülüp özenle paketlenerek Erzurum'a getirilecektir."



