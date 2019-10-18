Geleceğin girişimlerine PİLOT desteği

BUGÜN NELER OLDU

Türk Telekom, bu yıl 7'ncisini gerçekleştirdiği 'PİLOT Demo Day etkinliğinde, büyümek isteyen girişimler, yatırımcılarla bir araya geldi. Girişimcilik ekosisteminin önde gelen isimlerinin, girişimcilerin ve Türk Telekom üst yönetiminin katıldığı 'PİLOT Demo Day'de, Türk Telekom'un PİLOT programı kapsamında desteklediği 7'nci dönem mezunu dokuz girişim, projelerini ve iş modellerini sundu.Türk Telekom CEO'su Ümit Önal ve Türk Telekom Strateji, Planlama ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Fırat Yaman Er'in ev sahipliğinde gerçekleşen 'PİLOT Demo Day'de Türk Telekom'un PİLOT programı kapsamında desteklediği girişimler, projelerini ve iş modellerini katılımcılara sundu.Türkiye'nin ilk kurumsal girişim hızlandırma programı olan PİLOT'un mezunları Türk Telekom'un desteği ile belli bir seviyeye geldi.Ancak daha da büyümek amacıyla projelerini sundukları Demo Day'e katılımcılar da yoğun bir ilgi gösterdi.Yapay zekâ, blockchain, e-ticaret, personel yönetimi, robot yazılımlar gibi farklı alanlarda uygulamalar geliştiren teknoloji odaklı girişimler, AppNava, B2Metric AI, Blok-Z, Efilli, Monday Hero, Pabbler, Piple, Robomotion ve Shopi; bu yıl Türk Telekom'un girişim hızlandırma programı PİLOT'u başarıyla tamamlayarak 125'er bin TL nakit desteğinin yanı sıra iş modellerini ve çözümlerini yatırımcılara tanıtma fırsatı da buldular. PİLOT'a başvuran girişimler; iş birliği potansiyeli, fikrin yenilikçiliği ve uygulanabilirliği açısından değerlendiriliyor. Girişimlerde aynı zamanda, hedeflenen pazarın büyüklüğü ve büyüme potansiyeli, iş modelinin tutarlılığı ve ekibin yetkinliği gibi kriterler de aranıyor. Programda ağırlıklı olarak teknoloji girişimlerine odaklanılıyor.* PİLOT ile bugüne kadar girişimlere 4 milyon TL'nin üzerinde yatırım yapıldı.* Şimdiye kadar PİLOT'tan 65 girişim mezun oldu ve bu girişimler sadece geçen yıl toplamda 280 kişiye istihdam sağlayıp ve 24 milyon TL ciro elde etti.* Yine, PİLOT'tan mezun olan girişimlerden 17'si yatırım alarak proje ve fikirlerini daha da geliştirme fırsatı yakaladı.