Mağduriyeti önleyecek hamle

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BUGÜN NELER OLDU

Kentsel dönüşümde vatandaşların yaşadığı mağduriyetler tarihe karışacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, dönüşüm alanlarında müteahhitten kaynaklı sorun yaşanması durumunda getirdiği tek taraflı fesih hakkını düzenledi. Yeni yönetmelikle 'teminat' ve 'tamamlanamayan inşaatlar' sorunu giderildi.Düzenleme duran inşaatlarda dönüşümü hızlandıracak. Vatandaş mağdur olmadan fesih hakkını kullanabilecek. Buna göre; kentsel dönüşüm işlerinde uygulama alanlarında inşaat yapımını yüklenecek olan müteahhitlerde belli bir iş deneyimi yetkisi aranacak. Ayrıca müteahhit yapının maliyet bedelinin yüzde 10'u kadar teminat vermek zorunda.Fesih hakkı ise 'hiç başlamamış inşaatlar' veya 'başlamış ancak 6 aydan fazla bir süredir devam etmeyen inşaatlar' olarak ikiye ayrıldı. Buna göre; bütün maliklerle sözleşme imzalanmış veya 2/3 ile imza sonrası açık arttırma süreci sonrasında imza tamamlanmışsa bu tarihlerden itibaren 1 yıl içerisinde inşaata hiç başlanmamış ise ve bu başlamama sebebi müteahhitten kaynaklıysa arsa sahipleri sözleşme feshini bu kapsamda mahkemeye gitmeden tek taraflı olarak yapabilecekler. İnşaata başlanmış ancak bir seviyeye gelip durmuş ise bu durumda; tespitlerle konunun ortaya konulması gerekiyor. Sözleşme feshini sağlayabilmek için her iki durum için de geçerli olmak üzere arsa sahiplerinin 2/3 çoğunluğu ile karar almaları gerekiyor. Feshi inceleyen komisyon yeni yapının yapım işine başlanamamasının veya devam edilememesinin sebeplerine ilişkin yazılı olarak müteahhide bildirim yapacak ve 15 gün süre verecek.kültürel ve geleneksel dokusuna uygun imar edilecek. Risk beklentisi, halkın beklentisi ve çevresel etkiler göz önünde bulundurulacak. Bakanlık, İller Bankası, Emlak Katılım Bankası yerel idareler vatandaş ve yatırımcıların sorumluluklarını içeren kentsel dönüşüm rehberi de hazırladı. Taşkın, heyelan ve sel riski taşıyan yapılar taşınacak. Kıyılarda yapılaşmaya müsaade edilmeyecek. Köhneleşen sanayi alanları dönüştürülecek. 25 bini İstanbul'da olmak üzere tüm Türkiye'de 65 bin konutluk kentsel dönüşüm süreci de başlamış oldu.genelinde 2012'de start verilen kentsel dönüşümde yeni bir dönemece girildi. Bugüne kadar 53 farklı ilde 281 çalışma alanında 1 milyon 166 bin bağımsız birim, 11 milyar lira kaynak sağlayarak dönüştürüldü. Hükümet, yeni dönüşüm seferberliğine de kapsamlı bir çalışmayla start verdi. Önce 81 ilin belediyelerine genelgeler gitti. Ardından da 60'ın üzerindeki ilde belediyelerle birebir görüşmeler yapıldı. Temel ilkeleri, yerinde, gönüllü ve hızlı olan 5 yıllık ve 8 maddelik yeni eylem planı hazırlandı. Kentlerin dönüşüm anayasasının da oluşturulacağı yeni plan için İller Bankası, belediyelere 4 milyar TL yeni kaynak da sağlayacak. Her yıl 100 bini İstanbul'da olmak üzere 300 bin konut dönüşecek.Fesih tarihine kadar yapılmış olan işler, devrolunan hisseler ve ödemelerde genel hukuk hükümleri uygulanacak. Fesih tarihine kadar müteahhit tarafından hak sahiplerine yapılan kira yardımı ödemeleri hak sahiplerinden geri talep edilemeyecek.