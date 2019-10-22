Kredi faiz oranları ne kadar? Ziraat Bankası, Akbank, Halkbank, Garanti ihtiyaç – taşıt – konut kredisi faizleri!

Kredi faiz oranlarında son durum nasıl? Kredi çekmek isteyen vatandaşlar bu sorunun yanıtını arıyor. Merkez Bankası'nın politika faizi indirimi bankaların sağladığı konut – taşıt – ihtiyaç kredilerine de etki etmiş daha sonra kredi faizlerinde de çok önemli indirimler görülmüştü. Uzmanlar özellikle konutta faizin 0.90'a gelmesi beklentisinin olduğunu belirtirken, vatandaşlar da bu yönde isteklerini dile getiriyor. Peki kredi faiz oranlarında son durum nasıl?

İşte Ziraat Bankası, Akbank, Halkbank, Garanti Bankası, TEB, Yapıkredi ve diğer bankaların ihtiyaç – taşıt – konut kredisi faiz oranları…

HALKBANK FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: (Hızlı kredi) 1.49 - Özel sektör çalışanları (1.35)

Taşıt kredisi: 1.25

Konut kredisi: 0.99