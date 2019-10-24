İcradan satılık 1.4 milyon TL'ye 34 lüks saat

Yurda kaçak yollarla sokulmak istenen 34 lüks kol saati gümrüğe takıldı. Saatler, 1 milyon 451 bin 278 TL muhammen bedel ile satışa çıkarıldı.Saatlerin fiyatları 3 bin 950 avro ile 17 bin 680 avro arasında değişlik gösterirken, saatlerin ilk satış günü 18 Kasım saat 13:40 olacağı satış ilanında belirtildi. Birinci artırmada kıymetlerinin yüzde 50'sine istekli bulunmaması halinde 34 saat için ikinci satış günü 17 Aralık saat 13:40'da yapılacak.Saatlerin satış yeri ise İstanbul Havalimanı, S Sistem lojistik Hizmetleri A.Ş. Gümrük Kargo Binası olacağı duyuruldu. Artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin yüzde 50'sini bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği de ilan edildi.

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