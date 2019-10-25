Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > Kredi faiz oranları ne kadar oldu? 2019 İş Bankası, Garanti Bankası, Ziraat Bankası, Halkbank, ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları

ne kadar oldu? 2019 İş Bankası, Garanti Bankası, Ziraat Bankası, Halkbank, ihtiyaç, taşıt, faiz oranları

Türkiye Cumhuriyet bugün Para Politikası Kurulu toplantısının ardından olarak faiz kararını açıkladı. Ekonomistler Merkez Bankası’nın 100-150 baz puan arasında faiz indirimi yapmasını bekliyordu, Merkez Bankası bugünkü kararla birlikte 250 baz puan indirime giderek faizi yüzde 14'e çekti. Kredi kullanmak isteyen vatandaşlar faiz kararını merakla takip ediyordu. Özellikle Merkez’in ilk faiz indirimi sonrası ihtiyaç – taşıt – faiz oranlarında çok önemli düşüşler meydana gelmiş kamu bankalarının öncülük ettiği kampanyaya daha sonra özel bankalar da katılmış ve rekor seviyede kredi kullanılmıştı. Biz de bugün açıklanan karar sonrası ‘ ne kadar’ sorusunun yanıtını arayan vatandaşlar için en güncel oranları derledik! İşte Halkbank, Akbank, Garanti Bankası, Ziraat Bankası, TEB ve diğer bankaların son dakika kredi faiz oranları!

Giriş Tarihi: 25.10.2019 11:32 Güncelleme Tarihi: 25.10.2019 11:33
Kredi faiz oranları ne kadar oldu? 2019 İş Bankası, Garanti Bankası, Ziraat Bankası, Halkbank, ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları

bugün kararını olarak açıkladı. Ekonomide yaşanan olumlu hava dolayısıyla Merkez'in faiz indirimine devam etmesi bekleniyordu. Politika faizi 250 baz puan indirimle yüzde 16,50'den yüzde 14'e düşürüldü. Kredi faiz oranlarını yakından takip ederek ev – otomobil almak, ya da diğer ihtiyaçlarını karşılamak isteyen bireyler de bu durumu yakından takip ederek ihtiyaç – taşıt – faiz oranları ile ilgili araştırmalarına devam ediyor. Öte yandan uzmanlar politika faizindeki indirimin, bankalara da yansıyacağını ve kredi faizlerinde düşüş yaşanabileceğini belirtiyor.

İşte Ziraat Bankası, Halkbank, Akbank, Garanti Bankası, TEB, Yapıkredi ihtiyaç – taşıt – konut kredisi faiz oranları…

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI:

Tüketici kredisi: 1.35
Taşıt kredisi: 1.25
Konut kredisi: 0.99

piyasalar
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kredi faiz oranları ne kadar oldu? 2019 İş Bankası, Garanti Bankası, Ziraat Bankası, Halkbank, ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN