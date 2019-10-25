Kredi faiz oranları ne kadar oldu? 2019 İş Bankası, Garanti Bankası, Ziraat Bankası, Halkbank, ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları

Merkez Bankası bugün politika faizi kararını son dakika olarak açıkladı. Ekonomide yaşanan olumlu hava dolayısıyla Merkez'in faiz indirimine devam etmesi bekleniyordu. Politika faizi 250 baz puan indirimle yüzde 16,50'den yüzde 14'e düşürüldü. Kredi faiz oranlarını yakından takip ederek ev – otomobil almak, ya da diğer ihtiyaçlarını karşılamak isteyen bireyler de bu durumu yakından takip ederek ihtiyaç – taşıt – konut kredisi faiz oranları ile ilgili araştırmalarına devam ediyor. Öte yandan uzmanlar politika faizindeki indirimin, bankalara da yansıyacağını ve kredi faizlerinde düşüş yaşanabileceğini belirtiyor.

İşte Ziraat Bankası, Halkbank, Akbank, Garanti Bankası, TEB, Yapıkredi ihtiyaç – taşıt – konut kredisi faiz oranları…

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI:

Tüketici kredisi: 1.35

Taşıt kredisi: 1.25

Konut kredisi: 0.99