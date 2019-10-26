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Konut kredisi faizleri 0.90'a inecek mi? ...

Merkez Bankası'nın faiz indirimiyle birlikte kredi faiz oranlarına ilişkin artan indirim beklentisini uzmanlar değerlendirdi. Dr. Öğr. Üyesi Beyhan Hilal Yaslıdağ, konut kredisi faizlerinin 0.79’a çekilmesinin bankaların fonlama maliyetlerine olumsuz yansıyacağını söyleyerek, “Faizin en fazla 0.90 veya 0.95’e çekileceğini düşünüyorum. Yapılandırmadan yararlanmak isteyenler ise, faiz oranlarını ve kredinin vadesini karşılaştırsın. Ayrıca, dosya masrafı almamak gerekir. BDDK’nın bu yönde bir adım atmasını bekliyoruz” dedi. İşte detaylar...

DHA Ekonomi
Giriş Tarihi: 26.10.2019 11:33 Güncelleme Tarihi: 26.10.2019 11:37
Konut kredisi faizleri 0.90'a inecek mi? Kredi faiz oranları...

Merkez Bankası (MB) politika faizini 2.5 puan indirerek yüzde 16.50'den yüzde 14'e çekti. Yapılan faiz indiriminin ardından ise 'konut kredisi düşer mi?' sorusu gündeme geldi. Temmuz ayında yapılan faiz indiriminin ardından kamu bankaları konut kredisi faizini 0.99'a indirmişti. İstanbul Aydın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi ve Finans Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Beyhan Hilal Yaslıdağ, faiz indirimi kararını değerlendirerek, konut kredi faizlerinde yapılandırma beklentilerine yönelik açıklama yaptı.

MEVDUAT FAİZLERİ DÜŞTÜ

Merkez Bankası'nın üç ayda 1000 baz puan faiz indirimi yaptığını hatırlatan Dr. Beyhan Hilal Yaslıdağ, "Faiz oranlarındaki gevşeme, başta konut kredi faizi olmak üzere, ihtiyaç ve taşıt kredi faizlerinde de indirim olacağı beklentisi yarattı. Merkez Bankası faiz kararını dün açıkladıktan sonra, önce kamu sonra özel bankalar mevduat faizlerini indirdi. 32 günlük kırık vade diye ifade ettiğimiz vadede yüzde 13.5 seviyesindeyken özel bankalar bunu yüzde 11.5'e kamu bankaları da 10.5'e çekti. Bu adım konut kredi faizlerinin düşme beklentisini iyice artırdı" diye konuştu.

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Konut kredisi faizleri 0.90'a inecek mi? Kredi faiz oranları...
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