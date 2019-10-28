Akkuyu NGS’yi Türk mühendisler yönetecek

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'nin kalkınmasında itici güç olacak nükleer enerjiye yönelik yatırımlar tüm hızıyla sürüyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, projenin inşaat döneminde yaklaşık 12 bin, işletme döneminde de 3 bin 500 operatör, mühendis, teknisyen ve işçiye istihdam imkânı sağlayacağını belirterek, "Projenin ilerleyen safhalarında hedef, Akkuyu NGS'nin tamamen Türk mühendis, teknisyen ve işçisi eliyle işletilmesidir" dedi.Bakan Dönmez, ilk ünitesi 2023'de devreye girecek olan Akkuyu NGS'deki her bir ünitenin tasarım ömrünün 60 yıl olduğunu ifade etti.Santralde yaklaşık 35 milyar kilovatsaat elektrik üretiminin beklendiğini belirten Dönmez, "15 yıl boyunca üretilen elektriğin yüzde 50'si ortalama 12.35 sent/kWh'den satın alınacak. Nükleer yakıt, Rus hükümeti ile imzalanan hükümetlerardası anlaşma hükümlerine göre temin edilecek" dedi.Akkuyu NGS'de kullanılan VVER tipi reaktörlerin Finlandiya, Bulgaristan, Macaristan gibi birçok Avrupa ülkesinde işletme halinde bulunduğunu anımsatan Dönmez, "Santral sahasının zemin özellikleri her bir yapı için incelenmiş. İnşaatta kullanılan beton tasarımı mevcut saha koşulları dikkate alınarak yapılmış, sahada yapılan incelemelerde bir sorunun olmadığı görülmüştür. Yapılan denetimlerde çalışmalarda halkın ve çevrenin güvenliğini olumsuz etkileyebilecek herhangi bir durum tespit edilmemiştir" değerlendirmesini yaptı.Akkuyu'da çalışacak operatör ve mühendis ihtiyacının karşılanması için Rusya'ya gönderilen öğrencilerden 88'inin mezun olup işe başladığını belirten Dönmez, "22 öğrenci de bu yıl yüksek lisans için Rusya'ya gönderildi. Eğitimleri tamamladıktan sonra projede çalışacaklar" dedi.Dönmez, şöyle devam etti: "Akkuyu NGS'nin soğutma suyu denizden karşılanacak. Deniz deşarjlarına ilişkin radyolojik etki analizinde belirlenen dozlar mevzuatta yer alan limitlerin altında. Santralin işletme sürecinde denizdeki radyolojik izlemeleri sürekli Akkuyu tarafından yapılacak."