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çılgınlıkları başlıyor... Uzmanlardan önemli uyarı

Kasım ayıyla birlikte başlayan 3 aylık indirim kampanyalarına karşı uzmanlar vatandaşları uyarıyor. Özellikle online yapılan alışverişlerde siber dolandırıcılara karşı tüketicilerin dikkat etmesi gereken bazı hususlar bulunuyor.

DHA Ekonomi
Giriş Tarihi: 30.10.2019 11:56 Güncelleme Tarihi: 30.10.2019 12:22
Alışveriş çılgınlıkları başlıyor... Uzmanlardan önemli uyarı

Black friday (Efsane Cuma),Cyber Monday (Siber Pazartesi), 11.11 indirimleri ve yılbaşı fırsatları gibi, yüzlerce e-ticaret sitesi ve markanın Kasım ayından itibaren kampanyalı satışlara başlayacağı 3 aylık indirim çılgınlığı dönemi başlamak üzere. Özellikle bu dönemde siber dolandırıcılara fırsat doğuyor. Kullanıcılar internetten üzerinden yaptıkları online alışverişlere bu aylarda daha dikkatli olmalı.

"ÇOK CİDDİ BİR RİSK MEVCUT"

Siber Uzmanı Osman Demircan, siber dolandırıcılara karşı bireyleri uyardı. Demircan, hem internet hem de sosyal medya platformlarında yapılan satışlarda tüketiciler nelere dikkat etmeli sorusunu yanıtladı. Demircan şunları söyledi: "Efsane cuma olarak anılan bu günler dolandırıcıların en fazla çalıştıkları zamanlar oluyor. Çünkü kötü niyetli kişiler, dolandırıcılar güncel konuları takip etmeyi çok severler. İnsanlar da bu güncel konulara maalesef kanıyorlar. Efsane cumalarda çok ciddi indirimler oluyor. Bu indirimleri sanki kendileri yapıyormuş gibi aslında normalinde sitesi gerçekten de indirimler yapılıyor. Onun sahtesi yapılarak, sahte bir sosyal medya hesabı oluşturulup 3 bin dolarlık bir televizyonu 300 dolara satıyormuş gibi gösterip kullanıcıların hem kredi kartı bilgilerini almaya çalışıyorlar hem de kişisel verilerini çalmaya çalışıyorlar. Bu dönemlerde böyle çok ciddi bir risk mevcut."

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Alışveriş çılgınlıkları başlıyor... Uzmanlardan önemli uyarı
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