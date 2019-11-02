En büyük veri merkezi Turkcell’den

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"Türkiye'nin verileri Türkiye'de kalacak" parolasıyla hareket eden Turkcell, Türkiye'nin en büyük veri merkezini Ankara Temelli'de açtı. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, yeni merkezle Türkiye'nin en büyük veri işletmecisi unvanını pekiştirdiklerini dile getirerek, gelecek yıl Çorlu'daki veri merkezini tamamlayınca bu alanda yapılan yatırımın 2 milyar lirayı aşacağını söyledi. Turkcell Ankara Veri Merkezi, Temelli'deki Anadolu Organize Sanayi Bölgesi'nde açıldı.Erkan, "Türkiye'de üretilen veri halihazırda büyük oranda ülkemizde depolanmıyor. Biz Türkiye'nin verisini Türkiye'de tutmaya talibiz. Verimizin önemini biliyor ve bunu korumak için gece gündüz çalışıyoruz" dedi. Ankara Temelli Veri Merkezi'nin, 44 bin 150 metrekare kapalı ve 12 bin metrekarelik beyaz alanıyla Türkiye'nin en büyüğü olduğunu anlatan Erkan, merkezin yeşil bina ve çevreye uyumlu olduğunu belgeleyen "Leed Gold" sertifikasıyla da onaylandığını ifade etti. Erkan, tesisin yüzde 65 yerlilik oranına sahip olduğunu kaydetti.Paycell ve Financell'in hızla büyüdüğüne dikkati çeken Erkan, yemek kartı platformu olarak hizmete sundukları Paye Kartı'nın 7 binin üzerinde işyerinde geçerli olduğunu kaydetti. Paye Kart'ın, İstanbul'da toplu taşıma kartı olarak da kullanılabildiğine işaret ederek, Paycell platformu üzerinden bu çeyrekte gerçekleşen işlem hacminin yaklaşık 1.4 milyar liraya ulaştığını söyledi. Erkan, Financell'in yaklaşık 14 milyar lira kredi kullandırdığını söyledi.TURKCELL'IN net kârında artış gerçekleştiğini ifade eden Erkan, yılın üçüncü çeyreğinde Turkcell'in grup bazında gelirlerinin 6.6 milyar lira olduğunu, faiz, amortisman ve vergi öncesi kârının (FAVÖK) da 2.8 milyar liraya ulaştığını söyledi. Erkan, "FAVÖK marjı yüzde 43.1 olarak gerçekleşti. Net kâr geçen yıla göre 3 katın üzerine çıkarak 801 milyon lira oldu. Bu sonuçlarla 9 ayda Turkcell grubu yüzde 17.8 büyümeyle 18.5 milyar lira ciroya ve yüzde 17.2 artışla 7.7 milyar lira FAVÖK'e ulaştı. Şirketin net kârı ise 9 ayda 2 milyar 491 milyon lira oldu" diye konuştu. Müşterilerin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi tekliflerle bu çeyrekte rekor faturalı müşteri kazanımı gerçekleştirdiklerini anlatan Erkan, müşteri bazına net 526 bin mobil müşteri eklediklerini kaydetti. Türkiye'de ilk ve tek olan ve mobil şebeke üzerinden fiber hızında internet sağlayan çözümleri Superbox'ın kullanıcı sayısının da bu çeyrekte 88 bin artışla 217 bine ulaştığını belirten Erkan, sabit genişbant müşteri sayılarının toplamda 2.2 milyon olduğunu kaydetti.ÖNAL, "Ülkemizin teknolojik ve dijital dönüşümüne odaklanıp 5G ve onu destekleyecek fiber altyapıyı hızla yaygınlaştırmayı sürdürüyoruz. Uzunluğu her geçen gün artan 295 bin kilometrelik fiber altyapımızın yanı sıra, 5G alanında geliştirdiğimiz ürün ve teknolojilerle de Türkiye'de 5G'ye en hazır operatörüz. Kârlı büyümemizi sürdürürken Türkiye'nin sahip olduğu dijital varlıkların kurucusu ve geliştiricisi olarak gerçekleştirdiğimiz yatırımlar, projeler ve çalışmalar ile Türkiye'yi geleceğe taşırken, 2023 hedeflerine ulaşma yolunda ülke ekonomisi için itici güç olmaya devam edeceğiz" dedi.