OYAK, Total ve MOil için Demirören’le masaya oturdu

BUGÜN NELER OLDU

OYAK, akaryakıt ve otogaz dağıtım şirketleri ile operasyonlarını satın almak için Demirören Holding ile görüşmelere başladığını ve kapsamlı incelemelerde (due diligence) bulunacağını açıkladı. Demirören Holding, TOTAL Oil Türkiye ve Moil'de yaklaşık 900 istasyonla faaliyet gösteriyor.OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, süreçle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:"58 yıldır milli sanayi, daha yüksek istihdam, daha kaliteli hizmet vizyonumuz ve stratejik sektörlerde konumlanma, sektörel çeşitlilik ile sürdürülebilir büyüme hedeflerimiz kapsamında OYAK'ı geleceğe taşıyacak hamlelerde bulunuyoruz. Yaklaşık 150 bin kişiye doğrudan istihdam sağlayan akaryakıt dağıtım sektörünü de değerlendiriyoruz. Farklı iş kollarında arayışlarımız ile bir yandan sayısı 400 bini aşan üyemize yüksek kalitede hizmet sunup birikimlerine reel getiri sağlarken, ülkemizin büyüme ve istihdam yaratma hedeflerine ortak olmaya devam edeceğiz."OYAK,maden metalürjiden çimento beton kağıt sanayisine, kimyadan enerjiye, otomotivden finansal hizmetlere kadar Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörlerinde faaliyetler yürütüyor. 400 binin üzerinde üyesi için yardım ve hizmetleri en üst standartlara ulaştırmayı hedeflerken, gerçekleştirdiği yatırımlarla üyelerin birikimlerini korumayı ve memnuniyetlerini sağlamayı amaçlıyor. Türkiye'nin yedi bölgesinde ve 22 ülkede faaliyet gösteren OYAK, 2018 yılı konsolide sonuçlarına göre 40.7 milyar net varlığı yönetiyor. OYAK grup şirketleri yüzde 83'ü Avrupa ülkeleri olmak üzere 121 ülkeye yapılan 4.7 milyar dolarlık ihracatla, Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 2.8'ini karşılıyor.