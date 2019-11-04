Faizler düştü yatırımcı fona kaydı

Merkez Bankası'nın temmuz ayında başlattığı faiz indirimleri piyasa faizlerine de yansıdı. Bir yandan kredi faizleri gerilerken diğer yandan da mevduat faizlerinde ciddi düşüşler oldu.

Birikimi bulunan yatırımcı da bu trende oldukça hızlı bir reaksiyon göstermişe benziyor çünkü portföy yönetim şirketlerinin ve aracı kurumların telefonları son aylarda oldukça seri bir şekilde çalmaya başladı. Temmuzdan bu yana fon büyüklüğü yüzde 29.2 düzeyinde artış gösterdi. Yine aynı dönemde tedavüldeki pay adedi de yüzde 36 oranında arttı.

Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu'nda (TEFAS) en yüksek fon türü ise hisse senedi şemsiye fonu. 54 adet olan bu fon türünü 47 adetle borçlanma araçları izliyor. Toplam fon sayısı ise 186. 2019 yılı toplam işlem hacmi 34 milyar TL olurken günlük işlem hacmi 164 milyon TL oldu. Haziranda 2 milyar TL'lik işlem hacmi temmuzda birden 4 milyara ve ekimde de 6.9 milyar TL'ye çıktı.

Merkez Bankası Faizi 2,5 puan indirdi!

YOĞUN İLGİ VAR

Sektörde halihazırda 22 aracı kurum, 20 banka, 3 katılım bankası ve 2 portföy yönetim şirketi TEFAS altında işlem yapıyor. Bu şirketlerden Actus Portföy Genel Müdürü Barış Hocaoğlu, yeni trendi şu sözlerle anlattı: "Merkez Bankası'nın son üç toplantısında 1000 baz puan faiz indiriminin ardından yatırımcı portföy yönetim şirketlerine yoğun ilgi gösterdi. Faiz ve enflasyonla mücadele etkisini yatırımcı nezdinde de gösteriyor. Mevduat faizinde düşüş ve oranların yüzde 10-11 seviyesine inmesi ile birlikte yatırımcı da birikimini portföy yönetim şirketlerine taşımaya başladı.







ANADOLU'DAN ARANIYORUZ

Hocaoğlu, şunları söyledi: "Fonumuza TEFAS üstünden 23 değişik banka ve yatırım kuruluşundan 200'ü aşkın müşteri yatırım yapmış durumda. Son 2 ayda ilgi büyük. Performansımız takip edildikçe Actus'un yatırımcı tabanında pek alışkın olmadığımız küçük yatırımcıların ilgisini de çekmeye başladık. Anadolu illerimizden telefonlar geliyor" dedi. Hacıoğlu, "Actus Portföy Hisse Senedi Fonumuz yılbaşından bu yana yüzde 60 getiri sağladı. TEFAS verilerine göre 62 fon arasında en iyi getiri" diye konuştu.



ALTINA 64.5 MİLYAR LİRALIK YATIRIM

Mevduattaki kayışın bir benzeri de altında yaşanıyor. Bu yılın 9 ayında 2018'in aynı dönemine göre dolar/TL'de yüzde 6.6'lık düşüş yaşanırken, küresel risklerdeki artışın etkisiyle yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesi gram altının fiyatında yüzde 14.1'lik yükselişi beraberinde getirdi. Türkiye'de altın mevduatları 9 ayda geçen yılın aynı dönemine göre 26 milyar liraya varan artış kaydederek 64.5 milyar liraya ulaştı. İstanbul, 20.6 milyar liralık tutarla Türkiye'deki altın mevduatının neredeyse üçte birine sahip.