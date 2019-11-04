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Kredi faizleri! Güncel Garanti, Vakıfbank, , Ziraat, , İş Bankası, QNB Finansbank kredi faizleri son durumu!

Merkez Bankası tarafından politika faizlerine indirim yapılmasının hemen ardından ekonomi oldukça hareketlenmiş ve bankalar tarafından indirimleri art arda gelmişti. İhtiyaçlarını gidermek araba ev gibi ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar ihtiyaç, konut ve almak için bankaların yaptığı faiz indirimlerini yakından takip etmeye devam ediyor. İşte bu süreçte Garanti, Vakıfbank, , Ziraat, , İş Bankası, TEB, QNB Finansbank ve diğer bankaların kredi faiz oranları son durumu…

Giriş Tarihi: 4.11.2019 11:56
Kredi faizleri! Güncel Garanti, Vakıfbank, Akbank, Ziraat, Halkbank, İş Bankası, QNB Finansbank kredi faizleri son durumu!

Kredi faiz oranlarının düşürülmesinin ardından konut, ihtiyaç veya almak isteyen binlerce vatandaş konu ile ilgili araştırmalara başladı. Uzmanlar piyasadaki hareketlenmenin diğer sektörlere de yansıdığını açıklarken bankalardan kredi faiz indirimleri peş peşe gelmişti. Vatandaşlar da bu süreçte Garanti, Vakıfbank, , Ziraat, , İş Bankası, TEB, QNB Finansbank ve diğer bankaların hangi oranları uyguladığını takip ederek, kendileri açısından en uygun kredi seçeneğine ulaşmak istiyor. İşte bankaların son durum…

GÜNCEL KREDİ FAİZ ORANLARI

Haberimizin devamından bankalardaki kredi faiz oranlarındaki son durumları takip edebilirsiniz...

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Kredi faizleri! Güncel Garanti, Vakıfbank, Akbank, Ziraat, Halkbank, İş Bankası, QNB Finansbank kredi faizleri son durumu!
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