Kredi faizleri! Güncel Garanti, Vakıfbank, Akbank, Ziraat, Halkbank, İş Bankası, QNB Finansbank kredi faizleri son durumu!

Kredi faiz oranlarının düşürülmesinin ardından konut, ihtiyaç veya taşıt kredisi almak isteyen binlerce vatandaş konu ile ilgili araştırmalara başladı. Uzmanlar piyasadaki hareketlenmenin diğer sektörlere de yansıdığını açıklarken bankalardan kredi faiz indirimleri peş peşe gelmişti. Vatandaşlar da bu süreçte Garanti, Vakıfbank, Akbank, Ziraat, Halkbank, İş Bankası, TEB, QNB Finansbank ve diğer bankaların hangi oranları uyguladığını takip ederek, kendileri açısından en uygun kredi seçeneğine ulaşmak istiyor. İşte bankaların kredi faiz oranları son durum…

GÜNCEL KREDİ FAİZ ORANLARI

Haberimizin devamından bankalardaki kredi faiz oranlarındaki son durumları takip edebilirsiniz...