Ev satışları gaza bastı

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Vergi paketinde de yer alan gayrimenkul değerleme sistemiyle konut alım-satımında yeni dönem başlıyor. Yılbaşından sonra tapu harcı gerçek değer üzerinden alınacak. Bölge değerinin altında işlem yapanlara ise cezai işlem uygulanacak. Yeni düzenlemenin hayata geçirilecek olmasıyla 2019'un son çeyreğinde konut satışları da hızlandı.Türkiye'de gayrimenkulün gösterilen ve gerçek değeri arasında yüzde 50'nin üzerinde fark olduğunu söyleyen Coldwell Banker Türkiye Başkanı Gökhan Taş, bu durumun tüketici lehine avantaj oluştururken, vergisel kayıplara sebep olduğunu belirtti. Tüketicinin maliyetlerini minimize etmek adına ev alma kararını hızlandırdığının altını çizen Gökhan Taş, "Evini satmak isteyen de fiyatını daha cazip hale getirip satış sürecini yılbaşından önce tamamlamayı istiyor. Dolayısıyla tam da bu sebeple ofislerimizde satış trafiği bu yılın ilk yarısına kıyasla ikiye katlamış durumda" diye konuştu.RE/MAX Yaşam ofisinden Broker Tarkan Ayhan yeni düzenlemeyi şöyle anlattı: "Mevcut düzenlemeye göre, 300 bin liralık bir dairede 9 bin TL tapu harcı ödendiğini, yeni düzenlemeyle birlikte aynı daire için ödenecek harç 12 bin liraya çıkıyor. Yani burada 3 bin TL'lik bir fark oluyor. Aslında sebepleri de biraz buna bağlantılı. Ama bununla birlikte kredi faizlerinde de düşüş devam ediyor. Yılbaşına kadar aylık faizin 0.90'nın altına inmesi bekleniyor. Satışlar daha da artacak. Bu kanun yılbaşından sonra zorunluluk olarak geldiğinde satışlar epey etkilenecek." İSTEB Yönetim Kurulu Başkanı Ulvi Özcan ise gayrimenkul sektöründe yapılacak iki düzenlemenin piyasanın gündeminde olduğunun altını çizdi. Özcan, "Bunlardan birincisi lüks konuta gelecek yüzde 1'lik vergi, ikincisi ise 1 Ocak itibarıyla belediye rayiçleri yerine değerleme raporlarının gündeme alınması. Bu nedenle konut piyasası 3'üncü çeyrekte gaza bastı" dedi.YENİ düzenlemeye göre, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile taşınmaz değerleme sistemi üzerinden emsal konut fiyatları temel alınacak ve konutların gerçek fiyatları belirlenecek. Böylece 300 bin liralık konut alan bu değer üzerinden vergisini yatıracak. Bu tutarın yarısını evi alan, yarısını da evi satan kişi ödeyecek. Sonradan yapılan incelemede, tapu harcının emlak vergisi değeri veya Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nce tespit edilen değerden daha düşük bir bedel üzerinden ödendiği saptanırsa aradaki farkın yanı sıra yüzde 25 oranında vergi cezası alınacak. Değerler artık periyodik olarak takip edilerek düşüşler yansıtılacak, ortaya çıkan değer artışları da sisteme eklenecek.TURYAP Genel Müdür Yardımcısı Onur Keskin, önümüzdeki yıldan itibaren konut alım-satımlarında tapu harcının gerçek değer üzerinden gerçekleştirilecek olmasının konut alımı veya satışı düşünen birçok kişinin hareket geçmesini tetiklediğini söyledi. Keskin, "Bu durum her ne kadar ülkemizin vergi kaybına sebep olsa da gayrimenkul sektörü adına sevindirici bir durum olup hareketliliğin artmasını sağladı. Bu hareketliliği de temsilciliklerimizdeki yoğunluğun geçtiğimiz dönem satışlarına göre iki katına çıkmasından gözlemliyoruz" diye konuştu.