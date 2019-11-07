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Güncel ne kadar? Garanti, Ziraat, Akbank, Vakıfbank, Halkbank ihtiyaç - taşıt - 2019!

ile ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası kredi faizlerinde de indirim beklentisi içinde bulunan vatandaşlar 'kredi ne kadar?' 'ihtiyaç - taşıt - ne kadar' sorgulamalarını internet üzerinden gerçekleştiriyor. Yaz ayında yapılan indirimlerle kredi çeken ve ev - otomobil gibi hayallerine kavuşup, ihtiyaçlarını gideren kişiler Ziraat Bankası, Halkbank, Akbank, Garanti Bankası, Vakıfbank ve diğer bankaların hangi oranları uyguladığını merakla takip ediyor. Biz de ile ilgili en yeni oranları derledik. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 7.11.2019 11:47 Güncelleme Tarihi: 7.11.2019 11:47
Güncel kredi faiz oranları ne kadar? Garanti, Ziraat, Akbank, Vakıfbank, Halkbank ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları 2019!

Kredi kullanmak isteyen vatandaşlar ile ilgili indirim beklentisi taşıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ilk 2 politika faizlerinin ardından bankalar harekete geçerek çok önemli indirim kampanyaları düzenlemişti. Uzmanlar önümüzdeki dönemde kredi faizlerinde yeni bir indirim furyasının başlayabileceğini belirtirken vatandaşlar da konuyla ilgili araştırmalarını sıkılaştırarak kendileri açısından en uygun seçeneğe ulaşmak istiyor.

İşte Ziraat Bankası, TEB, Halkbank, QNB Finansbank, Akbank ve diğer tüm bankaların güncel kredi faiz oranları...

ZiRAAT BANKASI FAiZ ORANLARI:

Tüketici kredisi: 1.35
: 1.25
Konut kredisi: 0.99

HALKBANK FAİZ ORANLARI:

: 1.35 (Özel sektör çalışanlarına özel) 1.25 (Halkbank müşterileri)
Taşıt kredisi: 1.25
Konut kredisi: 0.99

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Güncel kredi faiz oranları ne kadar? Garanti, Ziraat, Akbank, Vakıfbank, Halkbank ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları 2019!
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