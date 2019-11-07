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Vatandaşa otoyol ve ücreti müjdesi! Bazı gün ve saatlerde...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın otoyol ve köprülerde geçmeye hazırlandığı "dinamik fiyatlandırma" modeli ile vatandaş bazı gün ve saatlerde ücretli yolları daha ucuza kullanacak. Talebin yoğunluğuna göre ücretler artırılarak ya da azaltılarak esnek hale getirilirken, vatandaşların talebin daha az olduğu dönemlerde, ve otoyolları daha ucuza kullanabilmesi amaçlanıyor.

BARIŞ ŞİMŞEK BARIŞ ŞİMŞEK Ekonomi
Giriş Tarihi: 7.11.2019 10:41
Vatandaşa otoyol ve köprü ücreti müjdesi! Bazı gün ve saatlerde...

2020 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda otoyol ve ücretlerine ilişkin yeni bir düzenlemeye yer verildi. Avrupa'da da kullanılan dinamik fiyatlandırma modelinde kullanıcıların talebi 7 gün 24 saat boyunca özel yazılımlarla takip ediliyor. Fiyatlandırma stratejisi de bu yazılımlar aracılığıyla talebin yoğunluğuna ya da azlığına göre değişebiliyor. Havayolu şirketlerinin de kullandığı yöntemle, işletmecinin zararına yol açmadan, daha az yoğun dönemlerde daha ucuza kullanılabilmesi amaçlanıyor.

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Vatandaşa otoyol ve köprü ücreti müjdesi! Bazı gün ve saatlerde...
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