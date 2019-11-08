Faiz % 0.60’ın altına iner

BUGÜN NELER OLDU

O dönemde, faiz yıllık bazda yüzde 8 seviyelerine kadar inmişti. Vatandaşlar, 5 yıl vadede yüzde 0.65, 10 yılda ise 0.67 faizle ev sahibi olmuştu. Yeni finansman paketiyle faizin bu seviyelerin de altına inebileceği belirtiliyor. Sektör temsilcileri, 240 aya çıkarılacak vadede faiz oranının yüzde 50 ila 60 arasında olabileceğinin altını çiziyor.Faiz oranının yüzde 60'a inmesi durumunda 100 bin TL kredi çekecek olan bir vatandaş, aylık 787 TL, toplam 188.963 TL ödeyerek ev sahibi olabilecek. Faiz oranı yüzde 55'e inerse vatandaş 751 lira aylık taksitlerle ev alabilecek. Faiz oranının yüzde 50'ye inmesi durumunda ise 240 ay vadede 100 bin liralık konut kredisi için vatandaşın aylık ödemesi gereken tutar 716 lira olacak.MEVCUT piyasa koşulları ve bankaların konut kredisi faizlerindeki yüksek oranlar nedeniyle dar gelirli ile orta üstü gelir grubunun satın alma gücünde makasın son zamanlarda çok açıldığını belirten İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım, "Bu model ile dar gelirli için ev sahibi olmak hayal olmaktan çıkacak. Bu model sosyal devletten beklenen isabetli bir hamle. Bizler artık maliyetlerin artışı, arsa bedelleri gibi nedenlerle dar gelirliye konut pazarlamak için bir plan yapamıyorduk. Bankalar da dar gelirliye kredi vermek konusunda başarılı olamadı. Bunun devlet eliyle desteklenmesi, faizi 20 yıl vadeyle çok düşük oranlarda sunabilir" diye konuştu.AĞUSTOSTA ödeme süresinin 15 yıla çıkarılmasının ardından konut satışlarının arttığına vurgu yapan KONUTDER Başkanı Altan Elmas, "Vadenin 20 yıla çıkarılmasıyla birlikte tarihin en düşük faiz oranlarının uygulanması alt gelirli vatandaşların ev alması için çok önemli. Yapılan bu hamle yavaşlayan gayrimenkul sektörü ve buna bağlı inşaat yan sanayi sektörlerini de büyütecek. Kira öder gibi uzun vadeli konut kredisiyle Türkiye tanışacak. Sosyal adalet ve dar gelirli vatandaşın ev sahibi olması açısından son derece büyük bir fırsat" dedi.GYODER Başkanı Feyzullah Yetgin, Türkiye'de gelir gruplarının satın alma gücüne göre konut ihtiyacında dar gelirlilerin ön sırada olduğunu söyledi. Oluşturulacak modelin önemli bir çözüm olacağını belirten Yetgin, "Alt gelir grubu için büyük oranda üretim TOKİ tarafından yapılıyor. Şimdi bu model, yüksek faiz oranları yanında düşük faiz ve uzun vade ile ödeme gücünü artırıyor. Konutlar büyük ihtimalle TOKİ eliyle ihale edilip hayata geçirilecektir" dedi.