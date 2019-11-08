Havacılıkta fark yaratanlar ödüllendirildi

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Türkiye Girişimcilik Vakfı ve havacılık sektörünün lideri Boeing işbirliğiyle düzenlenen, üniversite öğrencilerine yeni fırsatlar sunan Airpreneurs Programı Final Yarışması sonuçları belli oldu. Gençleri havacılık alanında daha girişimci kılmak ve yeni fikirlerin ortaya çıkmasını sağlamak amacıyla yola çıkan program kapsamında Türkiye'nin farklı illerinden gelen katılımcılar, İstanbul'da beş gün boyunca 'Yalın Girişimcilik Eğitimi' aldı. Eğitimin ardından, başvuru süreci boyunca 300 bin kişiye erişen Airpreneurs Programı'na 10 takım kabul edildi. İstanbul'da gerçekleştirilen Girişimcilik Kampına, 7 şehir ve 16 farklı üniversiteden katılım olurken, startup sunumu eğitimi alan takımlar ve uzmanlar mentorluk aldı. Kazanan takım, uçak yolcuları için sosyal ağ projesiyle Beyond girişimi oldu ve takım üyeleri Orçun Doğmazer, Egecan Kumkumoğlu ve Batuhan Altınyuva, Helsinki'deki Slush Konferansı'na gitmeye hak kazandı. İnsansız hava araçlarının uçuş süresini artırmanın yanı sıra güvenli bir uçuş yapmalarını sağlayan ürünüyle Tylis girişimi ikinci olurken, ticari uygulamalarda kullanılmak üzere tasarlanan insansız hava araçları çözümleriyle Airmed girişimi üçüncü oldu. Programda ayrıca ilk üç takıma üç aylık inkübasyon ödülü verildi.