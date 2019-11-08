Hazine’ye 4 yılın en yüksek talebi

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Türk ekonomisindeki toparlanmanın etkisi Hazine'nin tahvil ihraçlarına da yansıyor. İhracı dün gerçekleşen 5 yıl vadeli dolar cinsi tahvile rekor talep geldi. Tahvile toplam 200 yatırımcı, ihraç tutarının 3 katından fazla talep gösterdi. Bu, Nisan 2015'ten bu yana gerçekleştirilen tahvil ihraçları içinde en yüksek miktar oldu.Tahvilin yüzde 54.4'ü İngiltere, yüzde 31.5'i ABD, yüzde 91'i Avrupa ülkeleri ve yüzde 5'i diğer ülkelerdeki yatırımcılara satıldı.Hazine, 2024 vadeli tahvil ihracıyla 2.5 milyar dolar borçlandı. Kupon oranı yüzde 5.6 olan tahvilin, yatırımcıya getirisi yüzde 5.7 olarak gerçekleşti.Hazine önceki gün dolar cinsi borçlanma aracı ihracı için Goldman Sachs, HSBC ve JP Morgan'a yetki vermişti. İhraç tutarı, 14 Kasım'da hesaplara girecek. Kupon oranı yüzde 5.60 olan söz konusu tahvilin ihraç tutarının tamamı euro cinsi yükümlülüğe dönüştürüldü. Gerçekleştirilen takas işlemi sonucu borçlanma işleminin kupon oranının euro cinsinden karşılığı yüzde 3.319 oldu.