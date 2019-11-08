Mağaza çalışanlarının verimi artıyor

BUGÜN NELER OLDU

Mağazada alışveriş deneyi değişiyor. Ancak tüketici mağaza içinde görüştüğü satış elemanıyla her şeyi çözmek istiyor. Shopi, perakende sektöründe faaliyet gösteren firmaların mağaza içi verimliliğini artırmak için geliştirilmiş bulut tabanlı bir çözüm. Satış operasyonları, çalışan verimliliği, mağaza operasyonları olmak üzere üç ana kategoride verimliliği artırıcı çözümler sunan Shopi ile perakendeciler müşterilerinin mağaza içi tüm süreçlerini dijitalleştirerek müşterilerine kişiselleştirilmiş hizmetler sunabiliyor. Türk Telekom girişim hızlandırma programı Pilot desteğini alan girişim, satış danışmanlarının performansını takip edebilmesini ve tüm perakende kanallarını kesintisiz bir şekilde merkezileştirerek siparişin verildiği mağaza ya da cihazdan bağımsız kanallar arası siparişlerini yönetebilmesini sağlıyor. Böylece mağaza çalışanlarının verimliliği artarken, tüm stoklara ve ürün detaylarına erişim olanağı sunuluyor.