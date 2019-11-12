4 kanser ilacı üretimiyle 1 milyarlık ithalat bitecek

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Türkıye'nin sağlık alanında ilk tematik araştırma merkezi İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi (İBG) ile ilaç firması Merck, ortak bir çalışma deklarasyonuna imza attı. Merck, İBG'ye Türkiye ve dünya pazarına yönelik biyoteknolojik ilaç geliştirme konusunda, hem özel teknik altyapı kurulması, hem de insan gücü yetiştirme alanında destek olacak. Türkiye için 'yüzyılın yatırımı' olarak ifade edilen İBG, Türkiye, Ortadoğu ve çevre ülkelerde biyoteknolojik ilaç üretim ve geliştirme faaliyetlerine aktif olarak destek veren ve bu alanda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın desteklediği 4 merkezden biri. Başta nadir hastalıklar ve kanser olmak üzere, hastalıkların önlenmesi, teşhisi ve tedavisi için yenilikçi teknolojiler ve ürünler geliştirmek için çalışıyor.İBG ile biyoteknolojik alanda ilaç geliştirmek için özel laboratuvar altyapısının uygun koşullarda sağlanması, biyoteknolojik ürünlerde yerli üretimin desteklenmesi, ilaç geliştirme süreçlerinde teknik bilgi paylaşımı amaçlanıyor. "2023 vizyonu kapsamında sağlıkta yenilikçi ve ileri teknolojiyi kullanarak 23.3 milyar dolarlık bir değer yaratılması hedefleniyor" diyen İBG Müdürü Prof. Dr. Mehmet Öztürk, şöyle konuştu: "Geliştirmekte olduğumuz dört kanser ilacı sayesinde Türkiye yılda 1 milyar TL ithalat yükünden kurtulacak. Kısa vadede biyomoleküler, orta vadede ise hücresel ilaçların üretimine öncülük edeceğiz."