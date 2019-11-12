Yeşil pasaport için ihracat limiti indirildi

BUGÜN NELER OLDU

İhracatçıların heyecanla beklediği müjdeli haber geldi. KOBİ'ler de yeşil pasaport alabilecek. İhracat yapan firmanın bir yetkilisine yeşil pasaport verilmesi için öngörülen yıllık 1 milyon dolar ihracat alt kriteri 500 bin dolara (2.8 milyon lira) indirildi. Cumhurbaşkanlığı kararıyla son 3 takvim yılı itibarıyla yıllık ortalama ihracatı 500 bin doların üzerinde olan mal ihracatçısı firma temsilcisine yeşil pasaport verilecek. Bugüne kadar yaklaşık 12 bin ihracatçıya yeşil pasaport verilirken yararlanan firma sayısı 10 bin 400'e yaklaştı. Yeni düzenlemeyle KOBİ'lerle birlikte bu sayının kısa sürede 17 bini geçmesi bekleniyor. Türk ihracatçıları seyahat özgürlüğü sağlayan hususi damgalı pasaport olarak bilinen yeşil pasaportla dünya genelinde 128 ülkeye vizesiz seyahat edebiliyor. Limitin aşağı çekilmesiyle birlikte Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) niteliğindeki ihracatçı firmalar da bu haktan yararlanacak. Yeşil pasaporttan şu ana kadar yararlanan 10 bin firmanın sayısının 17 bine çıkacağı tahmin ediliyor.