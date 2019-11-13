3600 ek göstergede son durum ne? 3600 ek gösterge çıkacak mı, ne zaman çıkacak? İşte detaylar…

3600 ek göstergeyle ilgili gelişmeler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere, memurların şu anki maaşlarını ve emekli olduktan sonraki maaşlarını etkileyecek olan 3600 ek gösterge ile ilgili daha önce çokça açıklama gelmişti. Son olarak ise AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuş ve 3600 ek göstergede olumsuz bir durum olmadığını belirtmişti. Peki, 3600 ek gösterge de son durum ne? Sabah.com.tr olarak konuyla ilgili detayları sizler için hazırladık…

3600 EK GÖSTERGEDE SON DURUM NE? 3600 EK GÖSTERGE ÇIKACAK MI, NE ZAMAN ÇIKACAK?

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 3600 ek gösterge ile ilgili soruya, "3600 ek göstergeye yaklaşımımız pozitiftir. Bununla ilgili olarak arkadaşlarımız çalışıyorlar. Polis, hemşire, din görevlisi ve öğretmenlerimize bir düzenleme söz konusu. Ekonomik disiplin içerisinde uygun bir takvime yerleştirilmesi ve meslekler arası dengeler de gözetilerek yapılması planlanıyor. Bu şekilde bütünsel bir çalışma yapılıyor. Zamanlaması Sayın Bakan tarafından açıklanacaktır. Cumhurbaşkanımız ifade etmiştir, pozitif yaklaşım aynen sürmektedir." yanıtını vermişti.

EK GÖSTERGE MAAŞ VE İKRAMİYELERİ NASIL ETKİLEYECEK?

3600 ek gösterge düzenlemesi ile öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin ek göstergelerinin yükseltilmesi bekleniyor. Düzenlemeden hâlihazırda bu görevlerden emekli olan vatandaşların da yararlandırılması öngörülüyor.

Memurların aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemi olan ek göstergenin yüksek olması, emekli aylığı ve ikramiyesinin yüksek olması anlamına geliyor. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor.

Düzenleme ile birlikte memurların ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek. Bu da hem görev ücretine hem de emekli maaşına olumlu yansıyacak. Ayrıca yeni gösterge ile kamuda yükselmenin önü de açılmış olacak. Düzenleme Meclis'ten çıkıp uygulamaya girdiğinde de emeklilikte alınacak ikramiye ve maaşa yüzde 20 artış olarak yansıyacak.