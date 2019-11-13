Türklerden Karadağ'a çıkarma: Konut alımları yüzde 39 arttı

Türkiye'ye 12 saatlik bir araba yolculuğu kadar yakındaki Adriyatik ülkesi Karadağ (Montenegro) hem benzer kültürü hem de Avrupa Birliği (AB) üyeliğine gün sayıyor olması sebebiyle son 3 yıldır Türklerin radarında.

Karadağ'daki Türk şirketi Mirnadom'un Karadağ Merkez Bankası'ndan derlediği verilere göre bütün dünyadan 2016'da 133 milyon Euro'luk gayrimenkul yatırımı alan 622 binlik ülke, 2017'de bu rakamı 147 milyon Euro'ya, 2018'de ise 182 milyon Euro'ya ulaştırdı.

2018'de, 2017'ye göre 35 milyon Euro yükselen emlak yatırımının tam yüzde 52'si Türklerin artan ilgisi sayesinde oluştu.

Nitekim 2016'da Karadağ'dan 634 bin Euro'luk emlak alımı yapan Türkler, 2017'de bu rakamı 6,8 milyon Euro'ya, 2018'de ise 25,1 milyon Euro'ya çıkardı.

TÜRKLERİN YATIRIMLARI 40 KAT ARTTI

Girişimci Serkan Şahin, 2016-2018 arasında Türklerin yatırımlarının 40 kata yakın arttığına dikkat çekerek, "İlgi özellikle sahil şeridine. Bar da 43 bin nüfusu ile sahil şeridindeki en yakın şehrin iki katı nüfusa sahip, Dolayısıyla kışın da yaşayan bir şehir. Montenegro'ya 2018'de 2,2 milyon turist geldi. Bunun yüzde 51'i bireysel kiralama ile evlerde kaldı. 13 milyon yıllık gecelemenin 8,7 milyonu, yani yüzde 66'sı evlerdeki turistlerin gecelemelerinden oluştu. Ülkede ortalama geceleme süresi 5,8 iken bu rakam Bar'da 9,5 gün. Dolayısıyla yatırımcılarımız için çok iyi matematik yaptığımızı düşünüyoruz, hem günlük kiralama ile kira çarpanlarını 9 yıla yaklaştırmayı öngörüyoruz hem de kışın da yaşayan bir şehir de gelirlerini artırmayı hayal ediyoruz." dedi.