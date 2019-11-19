3 ayda her gün 1.547 ev satıldı

Merkez Bankası'nın 25 Temmuz'da başlayıp üç toplantıda gerçekleştirdiği 10 puanlık faiz indirim sürecinde kamu bankaları öncülüğünde başlayan faiz indirimleri konut sektörünü harekete geçirdi. 1 Ağustos itibarıyla başlayan konut kredisi faizi indirimleri ve uygun ödeme koşullu kampanyalar vatandaş ev almaya yönlendirdi. Ağustos ayına kadar 7 ayda toplam 95 bin ipotekli konut satışı yapılırken, faiz indirim hamlesinin başladığı dönemden sonra geçen 3 ayda kredili satışlar 142 bin 370'i buldu. Buna göre, her gün ortalama bin 547 konut satıldı.



İPOTEKLİ SATIŞTA REKOR ARTIŞ

Konut satışlarında en çarpıcı gelişme, ipotekli satış olarak tanımlanan kredili satışlarda gerçekleşti. Türkiye genelinde banka kredili satışlar ekim ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 525.1 oranında artış göstererek 50 bin 411 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 35.3 olarak belirlendi.







VATANDAŞ İKİNCİ EL ALIYOR

Konut alan vatandaşın tercihi ağırlıklı olarak ikinci el oldu. İkinci el konut satışları ekimde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 29.2 artarak 92 bin 629 olarak gerçekleşti. İlk defa satılan konut sayısı ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 32.9 azalarak 50 bin 181'e geriledi.



ÖZELLER DE YÜZDE 1'İN ALTINA ÇEKTİ

Merkez Bankası'nın ardından kamu bankaları konut kredisinde aylık faizi yüzde 0.99'a çekmişti. Özel bankalardan beklenen indirim hamlesi de geçen hafta itibarıyla başladı. Analistler, Merkez Bankası'nın aralıkta da faiz indirimine devam edeceğini ve bunun etkisiyle faizin daha da düşebileceğini belirtiyor.







SEKTÖRÜN MORALI YERİNE GELİYOR

KONUTDER Başkanı Altan Elmas, konut satışında sene sonuna doğru toparlanmanın devam ettiğinin altını çizerek, "140 binin üzerine çıkan aylık satışlar sektörün üzerindeki kara bulutları dağıtırken sektörün moralini de yerine getiriyor" dedi. Elmas, "Yılın ilk yarısında yaşadığımız düşüşü ikinci yarıda telafi etme ümidimizi defaatle ifade etmiştik, ki bugün açıklanan rakamlar da bu ümidimizin haksız ve mesnetsiz olmadığını kanıtlıyor. Hem ülke ekonomisi hem de gayrimenkul sektörü için moral verici rakamlar söz konusu" diye konuştu.







İNDER Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, faizlerin konut satışları üzerindeki etkisinin çok net bir şekilde kendini gösterdiğini kaydetti. Durbakayım, Başkan Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde başlayan ve kamu bankalarının ivme kazandırdığı düşük faiz dalgasına özel bankaların da katılmasının, piyasaya pozitif olarak yansıdığını belirtti.



YABANCIYA SATIŞ 10 AYIN EN YÜKSEĞİNDE

Yabancılara konut satışı ekimde 4 bin 272 adetle 10 ayın zirvesini gördü. Bu yılın ocak-ekim döneminde yabancıların satın aldığı konut 36 bin 197'ye yükseldi. Geçen yılın ilk 10 ayında 30 bin 431 adetlik konut satışı göz önüne alındığında yüzde 19'luk artış yabancıların ilgisinin sürdüğüne işaret ediyor. Sektör temsilcileri geçen yıl yabancılara 39 bin 663 adet konut satıldığını anımsatarak, bu yıl 40 bin seviyesinin rahatlıkla görülebileceğini ve tarihi zirvenin 45 bin seviyelerine çıkabileceğini belirtti.

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