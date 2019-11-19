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kullananlar dikkat! Bankalar taksiti kesti

Bankalar, Merkez’in komisyonuna tavan getirmesinin ardından harekete geçti. Alışverişlerde tüketiciye sundukları ekstra taksitleri kaldırdılar. Perakendeciler , “Satış yüzde 10 düşer” diyor

Giriş Tarihi: 19.11.2019 10:13 Güncelleme Tarihi: 19.11.2019 10:16
Kredi kartı kullananlar dikkat! Bankalar taksiti kesti

Bankalar, kredi kartlı alışverişlerde işletmelerden alınan komisyon oranlarına tavan getirilince harekete geçti. Alışverişlerde tüketicilere sunulan ekstra taksitler kaldırıldı. Artık kendi imkânlarıyla uzun yapan mağazalar dışında bankaların alışverişlerde verdiği ek taksitler olmayacak.

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, bankaların Merkez Bankası'nın komisyon oranlarına tavan getirmesinin ardından harekete geçerek, işletmelere verdikleri ekstra taksitleri kaldırdıklarını söyledi. Bazı bankaların ise hâlâ yüzde 3'lere varan komisyon almaya devam ettiğini belirten Öncel, bazı bankaların da ertesi gün yapılması gereken ödemelerin sürelerini uzattığını, bu şekilde tavan uygulamasından yaşadıkları kaybı geç ödemelerle telafi etmeye çalıştıklarını dile getirdi. Öncel, "Ancak bu durumun fazla uzun süreceğini düşünmüyoruz" dedi.

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Kredi kartı kullananlar dikkat! Bankalar taksiti kesti
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