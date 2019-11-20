Yabancı turistlerin gözdesi! Peş peşe geldiler...

Yabancı turistlerin gözdesi haline gelmesiyle kruvaziyer turizminin canlandığı İstanbul'a son aylarda gelen kruvaziyer gemilerinin sayısı artıyor. Peş peşe gelen gemilere bir yenisi daha eklendi. Malta bayraklı 'Celestyal Crystal' adlı 9 katlı lüks yolcu gemisi 550 yolcusu ve 406 mürettebatıyla dün akşam Sarayburnu Limanına yanaştı. 'Celestyal Crystal' adlı kruvaziyer gemisine Deniz polisi ve Kıyı Emniyeti'ne bağlı bot eşlik etti.

162 metre boyunda, 25 metre genişliğinde ve 39 metre yüksekliğinde olan 'Celestyal Crystal' kruvaziyer gemisi Yunanistan'ın en büyük limanı olan Piresus Limanından hareket etti. Sırasıyla Volta Limanı, Girit Adası, Santorini Adası ve Mikanos Adasının ardından İstanbul Boğazına yanaşan kruvaziyer gemisinin buradaki durağı tarihi yarım ada oldu.