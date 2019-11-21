Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olacak! TCG Anadolu 2020 sonunda hizmete girecek

Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olacak! 2020 sonunda hizmete girecek

Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olacak TCG Anadalu'nun inşa faaliyetlerini inceleyen Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, gemiyi 2020 sonunda Deniz Kuvvetlerine teslim edeceklerini söyledi.

İHA Ekonomi
Giriş Tarihi: 21.11.2019 11:37 Güncelleme Tarihi: 21.11.2019 12:38
Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olacak! TCG Anadolu 2020 sonunda hizmete girecek

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, İstanbul Tuzla'da yapımı devam eden çok maksatlı amfibi hücum gemisi 'da incelemelerde bulundu

"BU GEMİ TÜRKİYE'NİN GURUR KAYNAĞI OLACAK"

Demir, incelemeleri sonrası yaptığı açıklamada, "Deniz Kuvvetlerimizin sahip olacağı en büyük gemi Anadolu gemisinin inşa edildiği alanda incelemelerde bulunduk. Bu gemi Türkiye'nin gurur kaynağı olacak. Bir anlamda kamuoyunda uçak gemisi olarak bilinen gemimiz ve çalışmalar son derece düzenli bir şekilde yürütülüyor ve süre olarak da tersaneyle konuştuğumuzda planlanan süreden yaklaşık bir yıl daha önce geminin teslim edilmesiyle ilgili tedbirlerin alındığını, alınmaya devam edildiğini gördük. İnşallah 2020'nin sonunda bu gemiyi Deniz Kuvvetlerimize vermiş olacağız. Tersaneyle konuşmalarımızda bu çalışmaların gidişatından memnun olduklarını gördük. Biz de gidişattan memnunuz. Bu incelemeyi yaparken çeşitli ürünlerin yerlileştirilmesi, yerli ürünler ve projeler kullanılmasıyla ilgili de yerinde tespitler yaptık. İnşallah bundan sonra bu tür gemilerle Türkiye'de, dünyada iddialı olacaktır. Hem tasarımı hem de çeşitli malzemeler, sistemler açısından da iddialı bir konuma geleceğimizi umuyoruz. Deniz Kuvvetlerimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz" dedi.

piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olacak! TCG Anadolu 2020 sonunda hizmete girecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN