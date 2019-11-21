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da siyasi reklamlara düzenleme getiriyor

Twitter'ın ardından arama motoru da siyasi reklamlar konusunda düzenlemeye gitme kararı aldı. Google, Ocak 2020 itibarıyla siyasi reklam verenlerin, artık kullanıcılara internet üzerindeki hassas bilgilerinden faydalanarak reklam göndermesini yasaklayacak.

AA Ekonomi
Giriş Tarihi: 21.11.2019 10:53 Güncelleme Tarihi: 21.11.2019 10:55
Google da siyasi reklamlara düzenleme getiriyor

Google, Ocak 2020 itibarıyla siyasi reklam verenlerin, artık internet kullanıcılarına internet üzerindeki hassas bilgilerinden faydalanarak reklam göndermesini yasaklayacak.

Associated Press'te (AP) yer alan habere göre, Google, siyasi reklam verenler için özel kişi ve gruplara özel reklam vermeyi zorlaştırıyor. Google, ocak ayından itibaren siyasi reklam verenlere, sadece cinsiyet ve yaş gibi genel kategorilere göre hedeflenmiş reklamları göndermesine izin verecek.

Yeni değişiklikler ilk olarak Birleşik Krallık'ta düzenlenecek genel seçimlerde uygulamaya alınacak ve ardından ocak başında her yerde geçerli olacak.

TWİTTER, SİYASİ REKLAMLARI YASAKLAMIŞTI

ABD'de, 2016'daki seçimlerde Cambridge Analytica skandalı ile kişilerin Facebook'taki hassas verilerine erişilmesi ve bu bilgilerin siyasi reklamlar için kullanılması sonrası 2020 seçimleri öncesi önlemler arttı.

Özellikle son dönemde deepfake (derin sahte) videoların da artması ile 2020 seçimlerinin manipüle edilmemesi için ABD merkezli sosyal medya platformları harekete geçmişti.

Twitter Üst Yöneticisi (CEO) Jack Dorsey'in, şirketinin artık siyasi içerikli reklam almayacağını ilan etmesi ile ilk somut adım atılmış ve gözler, ABD'deki diğer sosyal medya platformlarına çevrilmişti.

HEDEFLENMİŞ REKLAMLAR

Kullanıcıların internet üzerindeki davranışlarını takip ederek, onların ilgi alanlarına ve hassas bilgilerine göre reklam vermeyi sağlayan "hedeflenmiş reklamcılık" ile reklam sektöründe yeni bir aşamaya geçildi.

Herkese aynı reklamın gönderilmesinden ziyade belli kişilere ilgili reklamların gönderilmesini ifade eden bu reklamcılık, siyasilerin de ilgisini çekmişti. Bu kapsamda seçmenlere yaşadıkları yer, internetteki aramaları, meraklı oldukları konular ve siyasi eğilimleri gibi belli başlı konular dikkate alınarak reklam gönderilmeye başlanmıştı.

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Google da siyasi reklamlara düzenleme getiriyor
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