İki devden organik gübre ortaklığı

Yılda 1.5 milyar dolar ödeyerek ithal edilen 7 milyon tonluk kimyasal gübrenin tarıma vurduğu darbe organik gübre alanında yapılan yatırımlarla yavaş yavaş azaltılıyor. Henüz kimyasal gübrenin yerine konulacak kadar çok organik gübre üretimi yok ancak tarımda ve şirketlerde organik gübre üretimi konusunda farkındalık oluştu. Devletin bu alanda verdiği teşvikler de organik gübre konusundaki atılımları güçlendiriyor.

KİMYASAL GÜBRE ÖLDÜRÜYOR

Çünkü kimyasal gübre, tarım toprağındaki organik yapıyı her yıl yavaş yavaş öldürüyor. Tarım toprağında organik madde miktarının yüzde 3 seviyesinde olması gerekirken bu oran yıllarca kimyasal gübre kullanımı sonucunda Türkiye'de yüzde 1'in altına indi. Bu da tarımsal üretimde verimi azaltıyor. Bu gerçekten yola çıkan yatırımcılar organik gübre üretimini artırmak için harekete geçti. Tekfen Holding şirketlerinden Toros Gübre, Altaca Holding şirketi Gönen Entegre Tesisleri'nin yüzde 70'ini aldı. Gübre sektörünün lideri konumunda olan Toros Gübre, bu alımı mayıs ayında duyurmuştu. Toros Gübre, aynı holdingin Konya'daki yatırımına da ortak olmak istiyor. Gönen'de 45 bin, Konya'da da 60 bin tonluk üretim yapan iki tesis organik gübre konusunda üreticilere hizmet verecek.

MÜSİAD'IN DA PROJESİ VAR

Altaca Çevre Teknolojileri ve Enerji Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Yetkin, kısa sürede organomineral gübre üretimine de başlanacağını söyledi. Yetkin, MÜSİAD çatısı altında da yeni bir projenin adımı atmayı planladıklarını belirterek, "Modelimiz, tarım, hayvancılık, enerji ve gübre üretimi olacak. Tarım alanında Gaziantep, Urfa, Mardin ve İç Anadolu'da tarımla uğraşan üyelerimiz var" dedi. Projenin hayvan varlığının artması ve oradan elde edilecek atık oranının yatırıma elverişli hale gelmesinin ardından devreye gireceğini söyleyen Yetkin, "Modelimizde 10 bin büyükbaş hayvan ve 2 milyon kanatlı hayvan bulunuyor. Bunların dışkılarını biogaz tesisine taşıyacağız" dedi.



ORGANİK MADDE ORANI % 1

Türkiye topraklarındaki organik madde oranının yüzde 1'in altında olduğunu söyleyen Gökhan Yetkin, "Organik madde oranını yüzde 1'den 2'ye çıkarmamız için 35 yıla ihtiyaç var. Aynı zamanda organik gübre kimyasaldan daha ucuzdur. Şimdilik yüzde 70 kimyasal, yüzde 30 organik gübre kullanımı olmalılı. Organik gübre verimi yüzde 20 artırır" diye konuştu.

KİMYASAL GÜBRE TOPRAĞI KİLİTLEDİ

Kimyasal gübrenin her kullanımda topraktaki organik maddeyi kademeli olarak azaltığını belirten Yetkin, şöyle devam etti: "Topraklarımız başlangıçta zengin olduğu için kimyasal gübre kullanımıyla üretim yüzde 50 artmıştı. O yüzden herkes kimyasal gübreye saldırdı. Fakat bir süre sonra verimlilik düşmeye başladı. Gübreyi dönümüne 20 kilo kullanırken bu kez 25 kiloya çıkarttık. Verim bir süre arttı ama yine düştü bu kez 30 kiloya çıkardık. Toprak kilitlenmiş durumda. Artık verim artmıyor" diye konuştu. Kimyasal gübrenin toprağı kirlettiğini de söyleyen Yetkin, "Bu zararlı atıklar yer altı suyuna da karışıyor" dedi.