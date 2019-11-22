Gıda üretimine 'sözleşme' güvencesi

Tarım sektörü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Tarım Orman Şurası kararlarının yansımalarına ve yeni uygulamalara odaklandı.

Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Genel Başkanı Fehmi Kiraz, AA muhabirine, Erdoğan'ın duyurduğu 3'üncü Tarım Orman Şurası'nın sonuçlarını değerlendirdi.

Çiftçinin, kooperatifler vasıtasıyla sözleşmeli üretime yönlendirilmesi hedefinin her zaman destekledikleri bir konu olduğunu belirten Kiraz, bu kararla hem çiftçinin gübre ve yem gibi girdilerinin temin edileceğini hem de ürünün pazarlanmasının garanti altına alınacağını söyledi.

Kiraz, üretici örgütlerinin finansal yönden güçlendirilmesi gerektiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Kooperatiflerin güçlenmesiyle üreticinin girdileri temin edilmeli. Üyelerin tohum, gübre ve mazot ihtiyaçları temin edilerek, çiftçiye dağıtılmalı. Ürünün pazarlanma ve satışında da kooperatif rol oynar. Ürün satışıyla da girdi maliyetleri bu bedelden düşülür. Nüfusumuz artıyor, gıda güvenliği risk altında, sulanabilir tarım alanlarımız da artırılmalı. Sözleşmeli üretim modeliyle hem çiftçinin gübre ve yem gibi girdileri temin edilecek hem de ürünün pazarlanması garanti altına alınacak."

"TARIM ARAZİSİ TEK KARDEŞTE KALMALI"

Tarım arazilerinin miras yoluyla bölünmesinin engellenmesine yönelik hedefin önemine işaret eden Kiraz, şunları söyledi:

"Tarım arazileri 3-4 kardeş arasında paylaşılamıyordu. Bir kişiye kalacak olması, işletmenin bölünmemesi, üretime devam edilmesi noktasında önem arz ediyor. Mevzuatımızda aslında miras kredisi sübvansiyon desteği var. Bunun aktif hale getirilmesi lazım. Bu arazinin tek kardeşte kalması gerekiyor. Bunun nasıl yapılacağının ayrıntısını görmek lazım. Bu karar, tarım arazisinin parçalanmamasını, üretimin sürdürülebilirliğini ve gıda güvenliğini sağlayacak."

Kiraz, Ziraat Bankasının çiftçilere daha fazla kredi desteği sağlaması hedefinin de çok önemli olduğuna dikkati çekerek, bu kredilerin tarımsal yatırımlara yönlendirecek şekilde artırılmasını ve faiz oranlarının düşürülmesini istedi.

Tarım Orman Şurası'nın gelecek 25 yıla projeksiyon ve ışık tutacak bir çalışma olduğunu vurgulayan Kiraz, "Şura kararları Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulacak bir komiteyle izlenmeli. Bu kararların ne zaman gerçekleşeceğinin planlanması önem taşıyor. Hangi hedef ne zaman hayata geçirilecekse buna göre kaynak da ayrılmalı." diye konuştu.