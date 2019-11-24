Ticari kredide faiz 3 yılın dibine indi

BUGÜN NELER OLDU

Geçen yılki kur saldırısının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Eylül 2018'de açıkladığı Yeni Ekonomi Programı çerçevesinde başlayan dengelenme sürecinde elde edilen başarı, kredi piyasasında kendini gösterdi. Enflasyondan cari açığa, tüketici güveninden kapasite kullanımına, TL mevduata kayışa kadar birçok alanda sağlanan pozitif gelişmeler, Merkez Bankası'nın attığı adımlarla desteklenince kredi kanalları da açıldı.Merkez Bankası'nın üç toplantıda gerçekleştirdiği 10 puanlık faiz indirimine, kamu bankalarının öncülüğünde bankacılık sektörünün de katılması, kredi faizlerini 3 yıl geriye çekti. Merkez Bankası'nın verilerine göre kur saldırısı sonrası 28 Eylül 2018'de yüzde 35.85'e ulaşan ticari kredi faizi, 15 Kasım 2019 itibarıyla yüzde 12.87 ile 16 Eylül 2016'dan bu yana en düşük seviyeye geriledi.Kredi faizlerindeki düşüş, özellikle konut piyasasına olumlu yansıdı. Kamu bankalarının lokomotifliğinde başlayan kampanyaların etkisiyle, konut kredisinde 26 Ekim 2018'de yüzde 29'un üzerine çıkan yıllık ortalama faiz, 15 Kasım 2019'da yüzde 12.97'ye gerileyerek 1.5 yılın en düşük seviyesine indi. İhtiyaç kredisinde faiz yüzde 17 ile 2.5 yılın, taşıt kredisinde ise faiz yüzde 15 ile yaklaşık 2 yılın en düşük seviyesine düştü.Merkez Bankası'nın 25 Temmuz'daki ilk faiz indiriminden bu yana TL kredi hacmi 93 milyar TL artarak 1 trilyon 595 milyar lira ile tarihi zirveye çıktı. Bu dönemde tüketici kredileri 47 milyar TL artarak 555 milyara, ticari krediler ise 46 milyar lira artarak 1 trilyon 40 milyar liraya ulaştı.