Yerli otomobilde batarya teknolojisi için işbirliği

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C segment elektrikli SUV araçların üretiminde takvim planlandığı gibi ilerlerken, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı da batarya teknolojisini ortak geliştirmek için işbirliğine gitti.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bakanlığının 2020 bütçesinin görüşmeleri sırasında, yerli otomobilin Ar-Ge çalışmalarına değinerek, "Otomobil Girişim Grubu yerli elektrikli otomobil ile ilgili çalışmalarına devam ediyor. Oradaki batarya grubu ile biz ortak çalışıyoruz. Çünkü pil teknolojileri sadece otomobil sektörünü değil birçok sektörü etkileyecek kabiliyette bir teknoloji" diye konuştu. 500 kilometre menzile sahip olacak olan ve aralık ayında prototipi kamuoyu ile paylaşılacak yerli otomobilin Ar-Ge ekibi de yıl sonuna kadar 300 kişiye ulaşacak. Ar-Ge içerisinde en önemli paylardan birini batarya teknolojileri oluştururken, buraya yapılacak yatırım 11. Kalkınma Planı'nda da yer aldı. Bu kapsamda, rekabet gücünün geliştirilmesi için "Otomotiv Destek Programı" hayata geçirilecek. Programla sensör, batarya, yakıt hücresi ve yazılım gibi alanlarda teknoloji ve üretim kabiliyetlerinin geliştirilmesi sağlanacak. Yerli otomobil için teşvik mekanizması geliştirilerek proje tamamlanacak.Yurtiçindeüretilen elektrikli otobüslerin, şehir içi ve şehir dışı taşımacılıkta kullanımının yaygınlaştırılmasına dönük destekler geliştirilecek ve düzenlemeler yapılacak. Yerli otomobil çalışmaları özelinde dijitalleşmeye ve teknolojik gelişmelere uyum sağlayabilecek üstün donanımlı iş gücü yetiştirilecek. Otomotiv sanayisinin yoğunlaştığı illerde nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamak için otomotiv endüstri meslek liseleri ve meslek yüksek okulları açılacak.